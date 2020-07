El problema no es hacerlo bien, es llegar a tiempo – Víctor Maldonado – Opinión

 Los partidos de derecha se han fragmentado, las agrupaciones en la oposición han dejado de hacerlo y algunas están integrando nuevos miembros. La centroizquierda parece sorprenderse a sí misma con nuevas muestras de acción conjunta exitosa. El oficialismo no ha encontrado un centro aglutinador en La Moneda. Pocas circunstancias son tan peligrosas como las que estamos viviendo. Se trata una carrera contra el tiempo y del éxito de esta carrera depende la estabilidad democrática.

 Como señala una frase muy recurrida, lo peor de las transiciones acontece cuando lo que está por morir no termina de morir y lo que está por nacer no termina por alumbrar. No nos puede ocurrir que el ritmo de una incipiente desintegración en el oficialismo vaya más rápido que el irreemplazable movimiento de integración en la centroizquierda.

 Aprendamos de lo que ocurre con nuestros adversarios. La conmoción de la derrota en el Parlamento no ha podido ser positivamente procesada. Los partidos de Chile Vamos han tenido disidencias y están respondiendo malamente con medidas disciplinarias, es decir, represivas.

 Los comités de disciplina pueden sancionar casos aislados, pero no pueden solucionar una ingente cantidad de casos derivados de la mala conducción política. Además, cuando una medida punitiva no logra disuadir al infractor, se establece la costumbre de la impunidad, por lo que pronto aparecen imitadores del disidente. El resultado sólo ha podido ser el que estamos viendo: tras los anuncios de sanciones, senadores de los partidos principales anunciaron su apoyo condicionado al retiro del 10% de los fondos previsionales.

 Lo notable de este anuncio es que corresponde a decisiones personales, sin consulta a sus mesas directivas. Al colapso de la conducción de gobierno le ha seguido la crisis de la conducción de los partidos. Y, como siempre se puede contar con Evópoli para embrollar más el asunto, en plena crisis de autoridad su presidente ha propuesto a sus pares la renuncia colectiva a los cargos. Como dicen los italianos, cuando se está en el suelo todavía se puede cavar.

 La derecha no podrá salir del atolladero en el que se ha metido, sin que el centro emisor de errores le dé un respiro, dejando de aportar con nuevos tropiezos.

 Mientras eso no suceda, quienes tienen mayor capacidad de tomar decisiones autónomas, realizan un gran servicio adelantándose a ofrecer salidas consensuadas. Esto es una demostración de prudencia, porque parten del reconocimiento de un par de derrotas que ha dejado en entredicho a la autoridad presidencial, para no mencionar lo que ocurre con los ministros.

 Luego que la bomba atómica cayera sobre Hiroshima, el gabinete japonés quedó tan choqueado que en su siguiente sesión no tocó el tema, mantuvo la agenda del día. Aquí sucede algo análogo. Se ha caído la estantería completa y el gobierno sigue actuando como si hubiera tenido una mala semana. Los medios de comunicación afines tampoco parecen dimensionar lo demoledor de la derrota y siguen editorializando que está en juego el futuro de Chile Vamos, cuando en realidad lo que está en juego es su presente.

Víctor Maldonado R.

El proyecto dl 10% va tal cual

La Comisión de Constitución del Senado despachó a la Sala el proyecto de reforma que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP.

 Senador Alfonso De Urresti (PS)

 En su cuenta Twitter: “Hemos despachado el proyecto de Retiro de Fondos Previsionales desde la Comisión de Constitución. Ahora la iniciativa será analizada en Sala del Senado este miércoles”.

 “Un muy buen avance para esta iniciativa que busca responder a las necesidades que la pandemia ha instalado”.

 Senadora Ximena Rincón (DC)

 “En el sistema de pensiones actual chileno de capitalización individual, comprendería la definición de afiliados los cotizantes activos y los pensionados que mantengan dinero en sus cuentas de capitalización individual, ya sea por retiro programado o por el remanente que tengan en el caso de la renta vitalicia».

 Diputado Gabriel Boric (CS)

 «Se ha levantado, ya sea por algunos grandes empresarios o por algunos representantes de la UDI, que habría una intención de expropiar los fondos y lo que hemos sostenido de manera muy clara es que no se busca expropiar los fondos».

 «A lo más se ha planteado las utilidades de las AFP que debieran ser repartidas entre los cotizantes con más baja pensión, cosa que me parece harto razonable, pero esa es discusión de otro proyecto».

Disponible para la Presidencia

Daniel Jadue asegura que está “absolutamente disponible” para ser Presidente.

 Daniel Jadue, alcalde Recoleta (PC)

 “Yo creo que los liderazgos los define el pueblo, la ciudadanía. Uno no puede andarse promoviendo. Yo creo que el rol que nosotros hoy jugamos en Chile y el espacio que ocupamos en las encuestas, es el resultado de la valoración

 “Después de cuarenta años de abrir puertas en la misma dirección, la de la política y el servicio público, uno tiene que estar disponible a lo que el pueblo defina. Y será la ciudadanía la que definirá el lugar en el cual serviré yo a mi país en los próximos años”.

Propuesta de fusión

Guido Girardi ha planteado la fusión del PPD con el PS, lo que ha provocado reacciones.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 «Más que fusionar al PPD y al PS, hay que avanzar hacia un espacio común de izquierda democrática, socialdemócrata y progresista que reúna a ambos partidos, a la Convergencia progresista, a miles de independientes, a sectores socialcristianos, a muchos de quienes se identifican con partidos del Frente Amplio».

 “Pero un proyecto mayor tiene que ser en función de un programa; de una agenda de cambios profundos hacia un estado de bienestar. Una agrupación de fuerzas sin ideas no funcionaría».