En Chile, el 75% de la población estaba endeudada antes de la crisis provocada por la pandemia: es de esperar que esas cifras aumenten en los meses siguientes – Juan Salvador Miranda – Opiniones

Este gobierno no ha resuelto la crisis social de una forma eficiente, la gran mayoría de la población exige que les sean entregados el 10 % de sus ahorros previsionales, pero desde el gobierno les ofrecen créditos, al pueblo más carenciado que está en una situación muy crítica les dan como solución, una caja con víveres, en cambio a los grandes empresarios se les han condonado las deudas.

Cada vez más cesantía en nuestro país y nuestra gente para poder vivir se tiene que endeudar, el gobierno busca endeudar a familias que antes de la pandemia ya compraban la comida a crédito.

La ilusión de la clase media se evaporo en medio de esta crisis social, el modelo caduco en nuestro planeta, pero en nuestro país los administradores del sistema aun no entienden lo que está sucediendo mientras se acumulan las deudas, ¿o pagas los gastos comunes o comes?, la respuesta es simple, te sigues endeudando. Muchos han descubierto que no son de la clase media, sino que son pobres con capacidad de endeudamiento.