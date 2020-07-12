Estado de Rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 12 de julio de 2020

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 12/07/2020 HORA: 08:30 Hora de Magallanes.
|ALERTAS VIGENTES: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERDE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
|*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO. *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
CENCO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS ESCARCHA POR TRAMOS RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. *RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: RUTA CON NIEVE DESDE EL KM 10 EN ADELANTE, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIA RÍO SECO
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA. PRECAUCIÓN SECTOR KON AIKENK RUTA CON ESCARCHA RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA CON ESCARCHA. KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: RUTA CON ESCARCHA SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA CON ESCARCHARUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA CON ESCARCHAPRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA CON ESCARCHA. MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA CON ESCARCHA RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA CON ESCARCHA RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.MORRO CHICO: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO, PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS O CADENAS. RUTA Y-405: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO.RUTA Y-455: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO. RUTA Y-485: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO. RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA CON ESCARCHA.SECTOR TOBOGANES: RUTA CON ESCARCHA. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA CON ESCARCHA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: CON ESCARCHA, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
| PRECAUCIÓN CON ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
| SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN NIEVE Y ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.RUTA CH-250: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA. RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA. RUTA Y-315: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON, NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA CON ESCARCHARUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA CON ESCARCHASECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA CON ESCARCHASECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA CON ESCARCHARUTA Y-290: RUTA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
| PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.
PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN EN CALLES Y VEREDAS POR PRESENCIA DE ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DEBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA CON ESCARCHA. SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA CON ESCARCHA. SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA CON ESCARCHA. RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA CON HIELO Y CON ESCARCHA. RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA CON HIELO Y CON ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. USO OBLIGATORIO DE CADENAS Y CLAVOS RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSRUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSRUTA HACIA CALETA MARÍA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSRUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSSECTOR: LOS CASTORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSRUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSY-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSY-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA. RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA MOJADA RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA HÚMEDARUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
Estado de Rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 12 de julio de 2020
Jul 12, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS0Like
Entrada anteriorHospital Naval de Puerto Williams realizó rondas médicas en las alcaldías de mar de la provincia Antártica Entrada siguienteIncendio consumió una vivienda de dos niveles en la población Juan Pablo II