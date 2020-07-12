contador de visitas gratis
Search
domingo 12 julio 2020
  • :
  • :
Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

17.155.304 lectores se han informado en OVEJERO NOTICIAS

Estado de Rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 12 de julio de 2020

Jul 12, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 12/07/2020 HORA: 08:30 Hora de Magallanes. 
ALERTAS VIGENTES: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERDE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO.  *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

CENCO 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.        PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA CON ESCARCHA.

SINO
AGUANIEVE  X  
NIEVE  X   
ESCARCHAX       

RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN RUTAS   ESCARCHA  POR TRAMOS     RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.  SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA   CON ESCARCHA POR TRAMOS.     *RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: RUTA CON NIEVE DESDE EL KM 10 EN ADELANTE, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.         

SINO
AGUANIEVE  
NIEVEX     
ESCARCHAX   

SUBCOMISARIA RÍO SECO 
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9		 CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA.     PRECAUCIÓN SECTOR KON AIKENK RUTA CON ESCARCHA    RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA CON ESCARCHA. KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: RUTA  CON ESCARCHA                     SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA CON ESCARCHARUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA CON ESCARCHAPRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.

SINO 
AGUANIEVE  X
NIEVE    X
ESCARCHAX           
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                 PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA CON ESCARCHA.   MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA CON ESCARCHA     RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA CON ESCARCHA    RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA CON ESCARCHA.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE 
ESCARCHAX       

RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.                                   MÁXIMA PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.    RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.MORRO CHICO: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.          SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE
ESCARCHA  X     
   
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.                PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO,   PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS O CADENAS.     RUTA Y-405: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO.RUTA Y-455: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO. RUTA Y-485: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO.        RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO.   

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE   
ESCARCHA          

TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO  BARRERA SANITARIACONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                               PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA CON ESCARCHA.SECTOR TOBOGANES: RUTA CON ESCARCHA.  RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:    RUTA CON ESCARCHA.                                                           RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE
X   
ESCARCHA X                                                        

RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.      PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS.  PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: CON ESCARCHA, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.

SINO
AGUANIEVE  X
NIEVE  X
ESCARCHA   X       

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.                      PRECAUCIÓN CON ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA      

SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                                            PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA MOJADA CON ESCARCHA.

SINO
AGUANIEVE X
NIEVE   
ESCARCHA X               


RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.                PRECAUCIÓN NIEVE Y ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS Y CADENAS.RUTA CH-250: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.  RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.    RUTA Y-315: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.       

SINO
AGUANIEVE X
NIEVEX           
ESCARCHAX     
   

RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN CONTACTO SIN NOVEDADES.  

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA    X   

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.      PRECAUCIÓN RUTAS CON, NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.  RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA CON ESCARCHARUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA CON ESCARCHASECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA CON ESCARCHASECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA CON ESCARCHARUTA Y-290: RUTA CON ESCARCHA.                         

SINO
AGUANIEVE X  
NIEVE  X   
ESCARCHA        

RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL,   VIENTO DÉBIL.                                                              PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.   
PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385:   RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE
X    
ESCARCHAX            

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                           PRECAUCIÓN EN CALLES Y VEREDAS POR PRESENCIA DE ESCARCHA.  

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA 

TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DEBIL.                                       PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS PREFERENCIA VEHÍCULOS   CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178:  RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.   

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE X
ESCARCHAX       

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADOCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                           PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE   PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA CON ESCARCHA.   SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA CON ESCARCHA.      SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA CON ESCARCHA.    RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA CON HIELO Y CON ESCARCHA.      RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                           RUTA CON HIELO Y CON ESCARCHA, PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.

SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE X   
ESCARCHAX               

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                                     PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA   PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. USO OBLIGATORIO DE CADENAS Y  CLAVOS   RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSRUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSRUTA HACIA CALETA MARÍA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSRUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSSECTOR: LOS CASTORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSRUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSY-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOSY-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA.     RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS

SINO
AGUANIEVE 
NIEVEX     
ESCARCHAX       


PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL.    PRECAUCIÓN RUTA   MOJADA    RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA HÚMEDARUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:      RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 
         

SINO
AGUANIEVE  X    
NIEVE   X         
ESCARCHAX        

TENENCIAYENDEGAIA. CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.      SIN NOVEDADES. 



SINO
AGUANIEVE X  
NIEVE 
ESCARCHAX       

RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: SIN CONTACTO.   SIN NOVEDADES. 

SINO
AGUANIEVE  X  
NIEVE   X   
ESCARCHA  X    
Compartir2
Twittear
Compartir
Pin
2 Compartir
Entrada anteriorHospital Naval de Puerto Williams realizó rondas médicas en las alcaldías de mar de la provincia Antártica

Related articles