La pócima mágica de la derecha y su antídoto – Víctor Maldonado – Opinión

 La derecha es un sector político poderoso, pero minoritario que, no obstante, ha logrado ganar dos elecciones presidenciales. Cuando el oficialismo se encuentra en plena forma se acerca al 40% de los votos, lo que es de temer, sin embargo no le permite ganar. Le falta poco, pero no le alcanza.

 La derecha parte de una ventaja bien importante y es que cuenta con un electorado fiel que apoya a sus representantes en las urnas, aun cuando su desempeño haya dejado bastante que desear en la víspera. Por eso no ha necesitado mucho esfuerzo para fidelizar a los más cercanos. Si cuenta con un candidato respaldado por los partidos principales, ya con eso les basta.

 Lo que necesita conseguir para triunfar es que se den tres condiciones óptimas: aglutinar todas sus fuerzas, sin merma; diluir la mayoría que tiene al frente y convertirse en la segunda mejor opción para los indecisos o para otros electores.

 Como esto es meritorio y hay que aprender de los adversarios, necesitamos conocer la receta ya empleada para saber cómo actuar en respuesta.

 Se trata de la elaboración de una pócima preparada por cocineros profesionales, que conocen bien las limitaciones del ingrediente principal que ofrecen (el candidato) y que ni él, ni su programa, resultan particularmente atractivos. Deben hacer digerible un producto que ni ellos mismos se terminan por tragar.

 Por eso, en cada ocasión, emplean tres ingredientes mágicos que combinan en la proporción adecuada a cada nueva circunstancia: el miedo, la desilusión y el espejismo. Todos estos elementos se incorporan pensando en los competidores.

 Pero si hay algo que les permite afiatar a su electorado convencido y desactivar que algunos voten por la centroizquierda es el cultivo del miedo. Siempre dirán que el triunfo de la oposición será el inicio del desgobierno, el cultivo del populismo, la debilidad ante la delincuencia y la caída del crecimiento económico. Una campaña de centroizquierda recurrirá siempre a la serena y optimista confianza en que no hay una sociedad más estable que aquella donde prima la justicia social. Cuando somos muchos unidos despertamos esperanza, no temor. El antídoto del miedo es el acuerdo político amplio.

 El propósito de la derecha es que sus adversarios lleguen lo más divididos posible a la segunda vuelta, por eso es que dan mucho espacio a todo aquel que se preste a alentar nuestras divisiones. En cambio, el mejor antídoto a este veneno no consiste en intentar la máxima unidad en todos los casos. No es realista ni permite optar. El antídoto a la desilusión es saber que se está decidiendo un rumbo, que se trabaja para algo grande y no solo para alguien.

 El candidato de la derecha crea la ilusión de ser de centro, su propuesta da para todo. Por eso no se trata de que la oposición llegue toda al gobierno, se trata llegar a considerar natural que uno de este lado derrote a la derecha con la ayuda de los demás. La batalla por los indecisos se resuelve temprano. Se trata de partir con rumbo a la unidad, con una estación intermedia en primera vuelta. Lo decisivo es acostumbrarse por el camino a haber votado los unos por los otros. Conseguir que la segunda mejor opción nunca esté en la derecha, sino en otro que se encuentra próximo. En eso consiste el antídoto a la pócima.

Víctor Maldonado R.

La contrapropuesta de gobierno

El gobierno apuesta por reforzar medidas para clase media sumando transferencias directas, en una propuesta que ha tardado en presentar.

 Senador Lagos Weber (PPD)

 “No he escuchado mucho los efectos positivos. Hay una tensión desde el punto de vista político de avanzar hacia el retiro, porque no veo otra opción, pero quiero que estemos claros en que hay un costo en esto, que es compartido”.

Dichos de Briones

Álvaro Elizalde se sumó a las críticas a los dichos emitidos por el ministro Briones, quien acusó al sector de faltar al acuerdo constitucional al impulsar el proyecto que permite el retiro de fondos de pensiones.

 Senador Álvaro Elizalde (PS)

 “La interpretación del ministro Briones es equivocada e irresponsable y ante todo peligrosa».

 Briones propone que «debería existir una especie de parálisis parlamentaria como consecuencia del acuerdo por una nueva Constitución y que esta inactividad debe mantenerse hasta que surja un nuevo orden constitucional», algo que «es absurdo».

 «El Congreso debe seguir trabajando, más aún cuando enfrentamos esta pandemia que requiere de medidas de emergencia”.

 “El ministro Briones falta a la verdad cuando señala que ciertos contenidos estarían vedados para el debate actual en virtud del acuerdo constitucional”. Eso es falso, porque el acuerdo constitucional lo que establece es un Plebiscito para definir la necesidad de una nueva constitución y para que la ciudadanía defina el mecanismo para elaborarla, pero bajo ninguna circunstancia aborda los contenidos de esa nueva Constitución, los que deberán ser definidos precisamente a través de la participación ciudadana».

Retiro del 10% de los fondos de pensiones desde las AFP.

Continua el debate en la centroizquierda por retiro de fondos de AFP.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 «¿Por qué, en una encuesta de hoy, el 75% de la gente aparece de acuerdo y el 69% dice que va a retirar su 10%, en circunstancias que una parte no menor del mundo político ha dicho que no le gusta? Todos los técnicos dicen que no le gusta, muestra el grado de desigualdad y de división que existe en la sociedad chilena hoy día».

 «Yo soy un gran partidario del fortalecimiento de las instituciones, pero para que funcionen las instituciones tiene que escucharse mínimamente a la gente, y esto no es populismo, no es hacer todo lo que la gente quiere tal cual».

 Diputado Matías Walker (DC)

 “Nosotros estamos en contacto con esa clase media que nos lleva a ver las cosas no desde la teoría, sino que desde el drama de gente a la que no le llegó el IFE”, y advirtió que las críticas «provienen de personas que vienen del 5% más rico de la población».