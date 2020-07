Magallanes y el 100% de trazabilidad: el intenso trabajo de la otra primera línea

Con emoción y alegría recibieron esta mañana los funcionarios y funcionarias de la SEREMI de Salud de Magallanes la noticia de ser una de las regiones del país que ha logrado un 100% de trazabilidad.

Lo anterior, de acuerdo a la publicación del último informe epidemiológico del Ministerio de Salud y a la reciente incorporación del indicador de trazabilidad, en el cual Magallanes logró en un 100% el inicio de la investigación epidemiológica e identificación de contactos estrechos antes de las 48 horas. Junto a nuestra región, también lograron este cumplimiento: Aysén, la Araucanía, Los Ríos y Ñuble.

La SEREMI de Salud, Mariela Rojas, explicó que “la importancia de conseguir una trazabilidad de un 100% radica en poder aislar inmediatamente a las personas que son confirmados COVID-19, y al mismo tiempo a sus contactos estrechos. La idea es poder aislarlos inmediatamente para evitar la circulación viral. ¿Cómo hemos conseguido esto?, principalmente por el equipo de Salud Pública. Tenemos un equipo reducido pero aquí se trabaja 24/7. Entonces cuando aparece un caso en la región o un brote, inmediatamente se activa el equipo de trazabilidad, que realizan turnos de lunes a lunes. Por lo tanto se efectúa el llamado al contacto positivo, inmediatamente y en el mismo día a los contactos estrechos, para que realicen su cuarentena respectiva”.

“Aquí se trabaja coordinadamente y se ha logrado que se mantenga la continuidad del equipo. No quedan llamadas sin hacer, y hemos logrado llamar a los casos positivos antes de 24 horas, y para los contactos estrechos no pasan más de 48 horas”, detalló.

La Jefa del Departamento de Salud Pública de esta SEREMI, Vivian Garay, explicó que el trabajo de trazabilidad, específicamente, el llamar al caso positivo, efectuar la investigación epidemiológica, determinar sus contactos de estrecho e instruir el aislamiento y las cuarentenas, radica principalmente en los profesionales de esta área. “De esta forma, este grupo de trabajo ha desarrollado desde los primeros días de la Pandemia un trabajo continuo los siete días de la semana contactando a las 1.620 personas positivas a casos coronavirus y, hasta el día de ayer a 4.749 contactos estrechos en forma total”.

La SEREMI de Salud de Magallanes, agregó, que toda esta labor se ve fortalecida por las otras estrategias que se desarrollan como parte del control y manejo de esta Pandemia; un ejemplo son las Residencias Sanitarias.

“En un primer momento cuando estaban a cargo del Servicio de Salud, nosotros trabajamos coordinadamente y derivábamos a personas que no podían cumplir su periodo de cuarentena en sus hogares porque no contaba con las condiciones necesarias. Ahora que dicha estrategia está a nuestro cargo, esta labor ha sido fortalecida, continuando con el aislamiento oportuno de los casos, asegurándonos de mejorar las condiciones para las personas que ingresan a las residencia y, a su vez, que reciban la contención, el control de salud y la orientación del personal idóneo que ha sido contratado para estos efectos”, puntualizó.

Mariela Rojas, sumó a esto, que “nosotros tenemos un muy buen proceso de fiscalización, a cargo de funcionarios de la SEREMI, con apoyo de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. Tenemos un equipo completo de la Autoridad Sanitaria que fiscaliza las cuarentenas de todo tipo, ya sea de casos positivos, contactos estrechos e incluso las preventivas. Ya de hecho hemos pasado la cifra de 10.000 fiscalizaciones en estos 4 meses. De igual forma han funcionado muy bien las barreras sanitarias, como un equipo conjunto con todos los organismos que se encuentran en estos controles”.

Detalló que en la región existen barreras terrestres, marítimas y aéreas, entre las que figuran: Paso Fronterizo Monte Aymond, Paso Fronterizo San Sebastián, Paso Casas Viejas, Aeropuerto y Puerto de Puerto Natales y Aeropuerto y Puerto de Punta Arenas. Además se encuentra en funcionamiento el Cordón Sanitario en Kon-Aiken a la salida de Punta Arenas, el Cordón Sanitario en Aeródromo de Puerto Williams y también el terminal marítimo de esa localidad. Asimismo, se realiza control sanitario en los puntos de conectividad en el Estrecho de Magallanes como es el Cruce de Primera Angostura, terminal de Tres Puentes de Punta Arenas y Bahía Chilota en Porvenir, al igual que el aeródromo de esa localidad.

La SEREMI agregó que es importante destacar que “como Autoridad Sanitaria no somos muchos, pero se ha hecho un gran esfuerzo en todos los ámbitos para enfrentar esta pandemia. Yo creo que a esto se debe los buenos resultados en esta meta de trazabilidad, que ayuda a avanzar para enfrentar al COVID”.

En sentido, más allá de ser un indicador, la trazabilidad ha constituido la preocupación central de los distintos equipos por contactar y aislar a los casos positivos y contactos estrechos para contener esta Pandemia y cuidar la salud del resto de la población.