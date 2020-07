Marcha en favor de Antonia Barra convocó hoy nuevamente a un gran número de mujeres en el centro de Punta Arenas

Nuevamente marcharon por las calles de Punta Arenas un grupo no superior a cien personas quienes pedían justicia por Antonia Barra, joven que se quitó la vida luego de denunciar haber sido violada por Martín Pradenas. La manifestación se concentró cerca de las 18 horas en Avenida Colón con Bories donde encendieron una barricada, situación que obligo a fuerzas especiales de Carabineros a intervenir y posteriormente extinguirla.

El grupo de manifestantes tras ese hecho se trasladó por calle Bories al norte, por calle Bories y posteriormente de regreso por Chiloé al sur, siempre seguidos por funcionarios de c

Carabineros. Hasta el cierre de esta edición no se habían registrado mayores incidentes.

Compartir Pin 0 Compartir