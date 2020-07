No estaba muerto, andaba en cuarentena – Víctor Maldonado – Opinión

: “No estaba muerto, andaba en cuarentena”.

 La votación en la Cámara de Diputados sobre el retiro de fondos de pensiones dejó en evidencia al gobierno en su notoria falta de poder. Y si todos lo saben, al interior del oficialismo lo tienen aún más claro, porque tienen conciencia que la situación empeorará aún más en el transcurso de las próximas semanas.

 En los países bien gobernados, es decir, en aquellas naciones donde los principales problemas estaban siendo abordados con solvencia, la lucha contra la pandemia fortaleció aún más a sus líderes políticos, por lo que ahora comienzan a retomar sus agendas, ciertamente con dificultades mayores, pero contando con un respaldo ciudadano que los alienta.

 En el caso de Piñera la situación es inversa. Fue el manejo la pandemia la última oportunidad desaprovechada para que una alicaída gestión se recuperará. Incluso con anterioridad al estallido social y a la pandemia, el gobierno ya había perdido la iniciativa política y su programa había dejado de guiar su acción. A esto se sumó la crisis social, que no fue superada, sino que quedó en suspenso a raíz de la aparición del coronavirus.

 La actual administración ya estaba mal antes de que se diera comienzo al confinamiento de la población. Por esta razón, Piñera no tiene una agenda política exitosa que retomar. Tampoco ha ido acumulando apoyo, fortaleciendo la gestión o potenciando su manejo de conflictos. O sea, el oficialismo ha seguido debilitándose. No nos hemos dado plena cuenta de ello por tener la atención puesta en el manejo de la pandemia. Cuando lo peor de la crisis sanitaria empieza a remitir, esto queda en evidencia, y es cuando la debilidad del gobierno comienza a ser un problema para moros y cristianos.

 Aún para un gobierno solvente y prestigiado, el manejo de variedad de conflictos sociales es una prueba muy exigente, por eso pone un empeño especial en conseguir que nunca se hagan presentes un número muy variado de problemas se acumulen sin resolver. Para Piñera esa ya no es una opción posible.

 El cercano momento en que se levanten las restricciones a la movilidad de las personas, funcionará igual que el levantamiento de banderas para la expresión de demandas contenidas pero no procesadas. La movilidad se convertirá en movilización. Si, como es muy posible, la irritación esté aumentando más que el temor colectivo a la pandemia, las demostraciones de descontento se expresarán de nuevo en la calle. Las demandas no han desaparecido, están en hibernación obligada; no estaban muertas estaban en cuarentena.

 Pero como el gobierno está en su peor momento y su debilidad es mayor que antes, la pregunta acuciante es cómo se mantendrá la estabilidad democrática en vez de caer en una espiral anarquizada de descontento. El que no puede lo menos, no podrá lo más, las respuestas no provendrán de La Moneda.

 Una salida viable pasa por una demostración contundente de responsabilidad política de la oposición. La centroizquierda debe darles continuidad a sus éxitos en el Parlamento, demostrando que las demandas pueden expresarse por canales institucionales y que es compatible un mayor orden junto a una mayor justicia social.

Víctor Maldonado R.

Tramitación en el Senado del proyecto del 10%

Senadores de oposición adelantan criterios para guiar el proceso que seguirá en la Cámara Alta.

 Adriana Muñoz presidenta del Senado (PPD)

 La “señal que tenemos que dar es que el Senado lo va a tramitar de forma expedita, sin poner trabas burocráticas para demorar la tramitación”.

 El miércoles sería recibido en la sala y “en reunión de comité tomamos el acuerdo de dejarlo en primer lugar de la tabla, en la medida que esto llegue de la comisión de Constitución, pero ya tenemos el acuerdo que es el primer proyecto que se trataría”.

 “Cualquier comisión puede pedir tramitarlo, eso sí, sería una señal de buscar ralentizar o hacer poco expedita la tramitación del proyecto, dado que hay muchas expectativas ciudadanas sobre esta decisión que tenemos que tomar en el Senado”.

 Senador Alfonso de Urresti (PS)

 “Nos interesa darle la mayor celeridad al trámite del proyecto de retiro de fondos previsionales. Es la Comisión de Constitución la que debe despacharla hoy en votación a realizarse en la tarde. Luego será votada, el miércoles 22 en general y en particular en la sala, lo que debiese permitir su aprobación inmediata, para que pueda volver a tercer trámite en la Cámara y poder despacharla”.

 Senador Jorge Pizarro (DC)

 “Si vamos a aprobar el 10% dentro del marco de emergencia, tenemos que hacer las cosas bien para que les sirva a los que realmente necesitan los recursos, y no les ha llegado ningún apoyo del Estado; y segundo, que los efectos colaterales que tiene la indicación no sean tan negativos”.

 Me refiero “a que la liquidación de activos (de las AFP) no tenga efectos tan negativos ni se vuelvan en contra de los propios fondos de los ahorrantes, porque para esa operación hoy día el país no está preparado”.

 “Si va a ser universal, hay que revisar los topes máximos de retiro, y que los recursos retirados no puedan ser reinvertidos en ahorro del APV consiguiendo beneficios tributarios que no tiene el resto de los chilenos”.

 Senador Ricardo Lagos (PPD)

 “Le pediría al gobierno que se involucrara más activamente en el proyecto en Constitución, porque algo va a ocurrir, y si se cae porque no están los votos, el tema seguirá encima de la mesa. Y eso hay que ligarlo y aprovechar esta oportunidad para el tema previsional, hagamos el dos por uno, y el tres por uno: nos ponemos plazos y metas en la reforma previsional; sacamos (a ley) el 10% de la manera más justa, en sintonía con la ciudadanía y con ciertos resguardos; y que eso sea compatible con las medidas propuestas (plan clase media), que no son excluyentes”.

 Voy a presentar una “indicación, ¿para qué? Para que la gente que no haya disminuido sus ingresos, que tiene muchas ‘lucas’, que va a estar retirando $4.300.000 para meterlos en el APV, ¿sin pagar impuestos? No. Para mí, el progresismo aplica en todo el camino. Para mí, el progresismo no es a la carta, y menos en el tema tributario, con todas las peleas que hemos dado y todo lo que nos queda por delante en materia tributaria”.

