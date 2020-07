Presidente y Ministro de Desarrollo Social anuncian el segundo pago adelantado del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia

. Hoy viernes el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Desarrollo Social y Familia Cristian Monckeberg anunciaron el pago para un nuevo grupo de beneficiados con el segundo aporte del Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Este pago fue adelantado de su fecha original para apoyar a 1.506.575 hogares, pudiendo aún sumarse más familias. Hay plazo para postular a este segundo aporte hasta el 9 de julio en el sitio www.ingresodeemergencia.cl

Para el Intendente Regional, José Fernández “11.803 hogares de Magallanes recibirán este pago, que viene a complementar el trabajo que ha realizado el Gobierno, mediante la Red de Protección Social, para resguardar los empleos e ingresos de los trabajadores, como ha sido la Ley de Protección al Empleo, la devolución anticipada de la retención de impuestos para quienes tienen boletas de honorarios, los créditos otorgados a empresas que necesitan liquidez y el pago del Bono Covid”, afirmó la autoridad.

Para la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva “esta ayuda permitirá que el monto del hogar aumente de $65 mil a $100 mil por integrante. Hoy 1.506.575 hogares recibieron el segundo pago adelantado, llegando a casi 2 millones de beneficiarios”, señaló.

Una de las beneficiarias de Magallanes es Violeta López. Ella tiene un bazar en la ciudad, pero debido a la pandemia no lo puede hacer funcionar, es por ello que debe efectuar labores de aseo en casas particulares y vender ropa en la feria.

Para Violeta, “esta es una gran ayuda porque mis dos hijos se encuentran en la universidad. Esta ayuda la ocuparé para una casa que me estoy haciendo, y que todavía no tiene luz, agua, ni gas. Estoy muy agradecida por este aporte, porque no lo esperaba. Les aconsejo a todos que actualicen su Registro Social de Hogares para poder acceder a los beneficios del Gobierno”.

Este viernes 3 de julio se abonará el pago automático del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia a más de 900 mil personas con CuentaRUT de BancoEstado. A las personas que tienen cuenta en otro banco, se les abonará automáticamente el beneficio el martes 7 de julio.

En el caso de los beneficiarios de estos grupos que no tienen cuenta bancaria y cobran en forma presencial, que son cerca de 500 mil personas, se les pagará desde el martes 7 de julio en las sucursales de Caja Los Héroes o BancoEstado, dependiendo de dónde se les haya asignado el pago.

Las personas pueden consultar su fecha y lugar de pago en www.ingresodeemergencia.cl a partir de hoy.

Además, es relevante destacar que los adultos mayores que recibirán el beneficio y que cuenten con un apoderado vigente en el Instituto de Previsión Social (IPS), ellos también pueden hacer el cobro de este beneficio.

El resto de los pagos se comenzarán a partir del 10 de julio para quienes hayan solicitado el beneficio antes del 29 de junio y si su solicitud fue aceptada.