Se registraron 10 nuevos casos de contagio por covid19 en las recientes 24 horas en Magallanes: fallecidos aumentan a 18 personas

SEREMI DE SALUD INFORMA 10 CASOS NUEVOS DE COVID-19 Y RECUERDA A PADRES Y APODERADOS QUE ESTE LUNES 13 DE JULIO COMIENZA VACUNACIÓN ESCOLAR.



Proceso se desarrollará en el Centro Interactivo de Juegos y Movimiento (CIJUM) de Punta Arenas.

En el reporte diario de la situación del COVID-19 en la región, realizado por el Jefe (S) del Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud, Eduardo Castillo, hoy se notificaron, de acuerdo al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud, 10 casos de coronavirus, todos de la ciudad de Punta Arenas. 6 casos sintomáticos y 4 asintomáticos. A la fecha se registran 1.555 casos de coronavirus en Magallanes en total. La tasa acumulada de casos es de 872 por 100.000 habitantes.

En la ocasión se entregaron sentidas condolencias a familiares y amigos por el lamentable fallecimiento, esta madrugada asociado a COVID-19, de una persona de sexo masculino de 49 años. Se en encontraba en el Hospital Clínico de Magallanes y presentaba enfermedades concomitantes. De esta forma, en la región la cifra de fallecidos asciende a 18 personas, de acuerdo al criterio Minsal de decesos registrados con respaldo de certificado de defunción de Registro Civil y examen de PCR positivo. Esta información, por la hora de corte de EPIVIGILA, no aparece hoy consignada en el reporte diario Minsal.

En materia de exámenes, a la fecha a nivel regional se han realizado 14.057 PCR. La positividad se mantiene a la baja con un 11,06%. En el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) hoy se mantienen 8 pacientes positivos a coronavirus, 6 en aislamiento y 2 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC). No se registran pacientes COVID positivos con soporte respiratorio. En cuanto al cumplimiento de cuarentenas en domicilio, de casos positivos a coronavirus como de contactos estrechos, a la fecha en Magallanes se han realizado 9.901 fiscalizaciones y 88 sumarios en total.

Eduardo Castillo, reiteró la opción que tienen las personas positivas a coronavirus y contactos estrechos, de acceder a las residencias sanitarias. A la fecha hay 44 personas haciendo uso de esta alternativa y se encuentran disponibles 144 habitaciones a nivel regional. Recordamos que para cualquier consulta de cómo acceder a las residencias sanitarias, pueden comunicarse al callcenter 800 726 666. También pueden acceder a información en la página institucional de la SEREMI de Salud https://seremi12.redsalud.gob.cl/

Como parte de su mensaje, Castillo recalcó que “en este fin de semana les reiteramos reforzar las actitudes de autocuidado, y transformarnos todos en replicadores de las medidas preventivas que ya todos conocemos. Como comunidad tenemos que impulsarnos y motivarnos unos a otros a ser muy estrictos en el cumplimiento del uso de la mascarilla, lavado de manos, el distanciamiento social, mantenerse en los hogares y limitar las salidas”.

“No hay que dar cabida a que estas medidas de prevención se relajen o se cumplan solo algunas veces. Estas constituyen una de las herramientas fundamentales en la contención del COVID-19. De igual forma, evitemos las reuniones sociales, sobre todo los fines de semana. Estos encuentros aumentan el riesgo de contagio. Una parte importante de los nuevos casos reportados en los últimos días han sido por este tipo de encuentros sociales. Es por eso que hagamos el esfuerzo y no los organicemos. Esto no significa perder la comunicación y los lazos sociales y familiares. Existen múltiples vías, como las llamadas telefónicas o video llamadas, que nos permitirán conocer y estar informados de cómo están nuestros amigos y familiares, pero de manera segura. En estos momentos hay que hacer estos sacrificios para cuidarnos entre todos”, enfatizó.

Vacunación Escolar

En el reporte diario, también se recordó que mañana lunes 13 de julio comienza el proceso de Vacunación Escolar, el cual dada la contingencia del coronavirus, se desarrollará en el centro Interactivo de Juego y Movimiento (CIJUM), especialmente facilitado por la dirección regional de JUNJI. Este recinto entrega los espacios necesarios para implementar el distanciamiento social y las medidas de seguridad y prevención contra este virus. Se contará con el apoyo de la Fuerzas Armadas y de Orden para el resguardo de los asistentes y trabajadores de la Salud.

La Campaña de Vacunación Escolar está inserta en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), y es una estrategia que involucra el trabajo mancomunado de la SEREMI, el Servicio de Salud Magallanes y la Atención Primaria de Salud. El llamado es entonces a los padres de niños y niñas de primer año básico, para que mañana lunes 13 de julio puedan asistir entre las 10.00 a 16.00 horas, en horario continuado, para que sus hijos reciban sus vacunas correspondientes. Y así en los días sucesivos, de acuerdo al calendario informado: martes 14 de julio, cuartos básicos; miércoles 15 de julio, quintos básicos; lunes 20 de julio, octavos básicos; y el martes 21 de julio, será la vacunación para niños y niñas que no pudieron asistir en los días que les correspondía a su nivel.

Los niños deben ser acompañados por un adulto, ambos debidamente protegidos con su mascarilla, ya sea artesanal o comercial. Las familias que cuenten con más de un hijo en los cursos beneficiados con la vacunación escolar, pueden asistir en una única oportunidad con todos ellos al mismo tiempo, para evitar múltiples viajes.