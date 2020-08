Agricultores reciben bonos para obras de riego en Magallanes

CON GRANDES COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DENOMINADOS GUATEROS AGRICULTORES IMPLEMENTARAN RIEGO TECNIFICADO EN SUS PREDIOS.

Beneficio es otorgado por la Comisión Nacional de Riego (CNR)

Punta Arenas, 12 de agosto 2020.- Cinco agricultores de Punta Arenas recibieron los bonos de riego que acreditan el beneficio otorgado a través del concurso Nº 205-2019 del «Programa Especial de Pequeña Agricultura» que promueve la Comisión Nacional de Riego (CNR).

Para ello las autoridades encabezadas por la primera autoridad regional, Intendente José Fernández y el Secretario Regional Ministerial de Agricultura se trasladaron hasta el Huerto de la agricultora Mascemina Cheuquepil ubicado en la prolongación de la calle General del Canto. El beneficio entregado se trata de una bonificación en dinero que recibe cada productor de acuerdo con el proyecto presentado. En esta oportunidad los cinco proyectos de riego alcanzan la cifra de 1.793,77 UF las que equivalen a un monto total de $ 51.463.055. bonificados por la CNR.

Con este apoyo los agricultores: Sandra Gallegos, Mascemina Cheuquepil, Lucerina del Carmen Garay, Ermita Paillán y José Alfonso Palacios implementarán sistemas de cosecha de aguas lluvias denominado scalls asociados a un sistema de riego por goteo y algunos de ellos con energía renovable, como lo manifestó el agricultor José Palacios “Es un gran incentivo para seguir trabajando en nuestros cultivos ya que este bono que nos entrega la comisión nacional de riego son 358 UF, más el aporte del 10% que como usuario uno aporta, suman 398 UF en total. Esto considera un guatero de 30 mil litros, más el sistema de riego tecnificado con cañería, bomba eléctrica y paneles solares. Así que estamos muy contentos para seguir incrementando nuestro trabajo en la agricultura”.

El sistema de riego por goteo que implementará don José Palacios le permitirá regar lo cultivos de sus tres invernaderos con una superficie cubierta aproximada de 340 metros cuadrados (m2). El monto total del proyecto son 358,79 UF, lo que equivale a los $ 10.295.357, a Julio de 2020.

Sandra Gallegos agricultura del sector sur de Villa Generosa, también fue una de las beneficiadas comentando lo que espera del proyecto “ bueno me va a mejorar el cultivo, porque realmente no tenemos agua para regadío y esto me va ayudar a que realmente ahora me salgan las verduras “, esto luego de su experiencia con las cosechas obtenidas durante el último tiempo “el año pasado fue bueno, pero el anterior fue muy pésimo y no tuvimos una gran cosecha, entonces esto me va a mejorar montones con el guatero que voy a poder instalar va a ser espectacular”. Actualmente manifiesta que tiene un contenedor de aguas lluvias de “mil litros que con una sola vez que riegue ya se me acaba el agua, entonces es necesario una cantidad que yo tenga mayor de agua para poder regar y que me dure unos quince días o quizás más, entonces con el guatero va a ser una mejoría para mí”.

Para el Seremi de Agricultura, Alfonso Roux, mejorar la calidad del riego y la utilización del agua es la clave para aumentar la productividad, empeño en el que se encuentra el ministerio de agricultura a través de la Comisión Nacional de Riego “es un beneficio que le estamos dando a los agricultores, a la agricultura familiar campesina que son los agricultores más pequeñitos, siempre están en nuestro sentir, es el corazón del ministerio de agricultura. Son a quienes nosotros debemos ayudar para que puedan dar el paso e ir creciendo y poder desarrollarse de mejor forma y aumentar su productividad. El monto consiste en diez millones de pesos para cada uno”.