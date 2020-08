Autoridades fiscalizan y difunden medidas de prevención ante Covid en sector Construcción

La Seremi del Trabajo, junto a la Seremi de Economía y la Dirección del Trabajo explicaron a los trabajadores las medidas incluidas en el plan Paso a Paso Laboral, reforzando in situ la labor de vigilancia de los resguardos que deben tomar los empleadores en los lugares de trabajo.

La Dirección regional del Trabajo ha efectuado más de 800 fiscalizaciones en esta y otras materias laborales en lo que va del año.

Con el objetivo de reforzar el llamado insistente que ha realizado el gobierno regional a extremar el cuidado ante el aumento de casos por Covid_19, las autoridades locales realizaron una nueva visita a faenas de la construcción para fiscalizar y difundir el cumplimiento de las necesarias medidas de prevención y reguardo de los trabajadores.

Es así que, durante esta mañana, la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, acompañada por la Seremi de Economía, Natalia Easton; el director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia; y el jefe de fomento productivo de la intendencia regional, Víctor Fernández, llegaron hasta las obras de construcción de viviendas sociales de la empresa Salfa, instalaciones donde también estuvo presente el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (Cchc), Carlos Braun.

En palabras de la secretaria regional del Trabajo, “en esta oportunidad visitamos una obra de la empresa Salfa. Se trata de viviendas sociales que van a ser entregadas a mediados del año 2021 donde pudimos conversar directamente con trabajadores y representantes de la empresa para hacer la difusión del Paso a Paso Laboral, tan importante para nuestra cartera del Trabajo y que busca que existan acuerdos al interior de las empresas respecto a las medidas de higiene y seguridad para evitar la propagación del Covid_19”.

A su vez, la Seremi de Economía señaló que “en el marco de la difusión del plan Paso a Paso hacia los distintos sectores productivos, el día de hoy he acompañado a la Seremi del Trabajo en una visita al sector constructor con el objetivo de poder informar a trabajadores y empleadores de las distintas medidas sanitarias que es importante implementar en los lugares de trabajo para poder avanzar en la reactivación de las actividades productivas, pero siempre en forma segura”.

Asimismo, el director regional del Trabajo explicó que “nuestro servicio actúa en el actual contexto de emergencia sanitaria respaldado por el artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga a los empleadores a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores; con esa herramienta legal hemos fiscalizado en nuestra región, y en todo el país, el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en los centros de trabajo que están funcionando porque el interés superior de la Dirección del Trabajo será siempre proteger a los trabajadores”.

Por su parte, el representante local de la Cámara Chilena de la Construcción explicó que, “como parte de la política de colaboración que estamos teniendo con las autoridades, en esta visita pudimos constatar en terreno todo lo que se está implementando con respecto a los protocolos de seguridad, ver el cumplimiento a las normativas del trabajo y dar inicio a lo que estamos ya desarrollando que es la mesa de reactivación y la mesa tripartita del Trabajo. Con los protocolos implementados, se ha constatado un bajo índice de contagios, por tanto estamos sumamente contentos y motivados de que estamos haciendo bien las cosas y, en ese sentido, hay que seguir trabajando para darle tranquilidad y seguridad a los trabajadores”.

Durante la visita, además de la correspondiente fiscalización realizada por funcionarios de la Dirección regional del Trabajo, las autoridades hicieron entrega de material informativo y elementos de protección –como alcohol gel- recordando la importancia, no sólo de respetar el cumplimiento de las medidas adoptadas por las empresas constructoras, sino también recalcando la importancia del autocuidado y de la responsabilidad de todos los empleadores y trabajadores.

En lo que va del año, la Dirección Regional del Trabajo ha realizado más de 800 fiscalizaciones relacionadas con medidas de protección ante el Covid_19, pero también en materias convencionales, tales como: jornadas laborales, contratos de trabajo, entre otras. En el ámbito de la higiene y seguridad, el organismo puede aplicar multas de hasta 60 Unidades Tributarias Mensuales, poco más de 3 millones de pesos, e incluso suspender actividades si en el momento de la fiscalización se constata que hay un peligro inminente para la vida y salud de los trabajadores.

Compartir Pin 0 Compartir