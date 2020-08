Buses a hidrógeno en Magallanes – Bedrich Magas Kusak – Opinión

La transnacional austro-británica Ascendal, operadora en Inglaterra de la segunda mayor flota de buses impulsados por hidrógeno, hace dos años se comprometió a liderar la electromovilidad en Chile en prestigiosos seminarios. Pero en Magallanes anunció que reemplazarían los 70 actuales buses a gas natural por otros a petróleo diesel bajo norma euro 5 (obsoleta desde 2013) subsidiados con $3600 millones al año, pero casi 40 % más contaminantes.

¿Cómo se compadece esto con los recientes anuncios de S.E. Sebastián Piñera de migrar a diesel euro 6 y ampliar la electromovilidad en el transporte colectivo de Chile? ¿Cómo es que subsidiamos con 4 millones de dólares anuales desde nuestros escuálidos recursos públicos el empeoramiento de nuestra huella de carbono en Magallanes, con obsoletos buses maquillados con wifi, luces LED y cargadores USB? ¿Tan ignorantes nos ven?

«La calidad de servicio que los magallánicos merecen» al decir de la Ministra Hutt, de verdad que merece una mejor implementación: no más sucia, sino menos. Hágale caso al Presidente, Sra. Ministra. Porque es del todo inaceptable subsidiar con diez millones de pesos diarios semejante empeoramiento de nuestra huella de carbono en el transporte público, y sin licitación. ¿Qué negocio es este?

Los nativos australes de América merecemos un poco más de respeto y transparencia de la autoridad central, y el dinero de todos los chilenos debe subsidiar la descontaminación en vez de empeorarla, no solo en Santiago. ¿Por qué mejor no se instala aquí una planta productora de hidrógeno a partir de energía eólica, y migramos nuestro transporte a ese combustible – el más limpio- del que Ascendal sabe tanto…en otras partes? No es mala idea, total en Magallanes migramos al gas con vehículos ENAP hace ya cuatro décadas, y sintetizar hidrógeno es la mejor manera de almacenar nuestra energía eólica. Capacidades locales sobran, fondos existen y los compromisos de descontaminación hay que irlos cumpliendo: negocio redondo. Y volveríamos a la vanguardia de la innovación en Chile…

Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Daremos gracias, humildemente, si nuestras oraciones son escuchadas a tiempo, como sabiamente dijo – aquí- el Papa Juan Pablo II «…para gloria de Dios, y bien del hombre».

Bedrich Magas Kusak

Ing. Civil Eléctrico.