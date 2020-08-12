Chubascos de nieve se pronostican este jueves en Magallanes: estado de rutas

El Pronóstico Público, elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, prevé para el día de mañana jueves 13/08; chubascos de nieve en las comunas de Natales, Torres del Paine, Cabo de Hornos y Laguna Blanca; chubascos de aguanieve en Natales.
La condición de viento será débil con máximas de hasta 50 km/h., en la totalidad de la región.Las temperaturas máximas estarán entre los 0° y 3° C., y las temperaturas mínimas entre los -4° y -1° C.
La probabilidad de escarcha en la región será: (madrugada) – (mañana) – (tarde) – (noche).
(ALTA): Torres del Paine, Cabo de Hornos, Laguna Blanca y Timaukel.(ALTA) – (ALTA) – (MEDIA) – (ALTA): Porvenir, Natales, Primavera y San Gregorio.(ALTA) – (ALTA) – (BAJA) – (MEDIA): Punta Arenas.
|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 12/08/2020 HORA: 20:00 Hora de Magallanes.
|ALERTAS VIGENTES: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
|*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO. *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
CENCO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: ESCARCHA POR TRAMOS.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIA RÍO SECO
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: ESCARCHA POR TRAMOS.PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: ESCARCHA POR TRAMOS.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: ESCARCHA POR TRAMOS.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: ESCARCHA POR TRAMOS.KM 146 PUENTE PENITENTE: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON USO DE CADENAS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA Y-405: NEVADA, CON ESCARCHA Y BARRO POR TRAMOS.RUTA Y-455: NEVADA, CON ESCARCHA Y BARRO POR TRAMOS.RUTA Y-485: NEVADA, CON ESCARCHA Y BARRO POR TRAMOS.RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: NEVADA, CON ESCARCHA Y BARRO POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: MOJADA.SECTOR TOBOGANES: MOJADA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: MOJADA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: MOJADA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA Y BARRO, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
| SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|RUTA CH-250: MOJADA Y ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: NIEVE Y ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA Y-315: NIEVE Y ESCARCHADA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: HÚMEDA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: HÚMEDA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: HÚMEDA.SECTORES: HOTEL TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: HÚMEDA.RUTA Y-290: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: HÚMEDA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTASRUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: MOJADA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: MOJADA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADO
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON CLAVOS O CADENAS RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: MOJADA.SECTOR CUESTA VITELLI: MOJADA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: MOJADA. RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: MOJADA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: MOJADA. PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS Y CADENAS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: BARRO.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: BARRO.RUTA HACIA CALETA MARÍA: BARRO.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: BARRO.SECTOR: LOS CASTORES: BARRO.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: BARRO.Y-79 CRUCE LAS FLORES: BARRO.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: BARRO.RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: BARRO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: NIEVE Y ESCARCHA.
RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: NIEVE Y ESCARCHA, VEHÍCULOS 4X4 CON CADENAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: CUBIERTO CON NEVADAS, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X