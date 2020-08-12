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jueves 13 agosto 2020
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Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

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Chubascos de nieve se pronostican este jueves en Magallanes: estado de rutas

Ago 12, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like

El  Pronóstico Público, elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral,  prevé para el día de mañana jueves 13/08; chubascos de nieve en las comunas de Natales, Torres del Paine, Cabo de Hornos y Laguna Blanca; chubascos de aguanieve en Natales.
La condición de viento será débil con máximas de hasta 50 km/h., en la totalidad de la región.Las temperaturas máximas estarán entre los 0° y 3° C., y las temperaturas mínimas entre los -4° y -1° C. 
La probabilidad de escarcha en la región será: (madrugada) – (mañana) – (tarde) – (noche).
(ALTA): Torres del Paine, Cabo de Hornos, Laguna Blanca y Timaukel.(ALTA) – (ALTA) – (MEDIA) – (ALTA): Porvenir, Natales, Primavera y San Gregorio.(ALTA) – (ALTA) – (BAJA) – (MEDIA): Punta Arenas.

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 12/08/2020 HORA: 20:00 Hora de Magallanes. 
ALERTAS VIGENTES: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO.  *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

CENCO 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.        RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.

SINO
AGUANIEVE  X  
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ESCARCHAX            

RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBILRUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: ESCARCHA POR TRAMOS.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.       

SINO
AGUANIEVE  
NIEVEX      
ESCARCHAX  

SUBCOMISARIA RÍO SECO 
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9


CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: ESCARCHA POR TRAMOS.PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.

SINO 



AGUANIEVE  X
NIEVE  
ESCARCHA     X         
 
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: ESCARCHA POR TRAMOS.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: ESCARCHA POR TRAMOS.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: ESCARCHA POR TRAMOS.

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA      

RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: ESCARCHA POR TRAMOS.KM 146 PUENTE PENITENTE: ESCARCHA POR TRAMOS.  SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:          ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: ESCARCHA POR TRAMOS.

SINO
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NIEVE X   
ESCARCHAX      
   
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: SIN CONTACTO.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON USO DE CADENAS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA Y-405: NEVADA, CON ESCARCHA Y BARRO POR TRAMOS.RUTA Y-455: NEVADA, CON ESCARCHA Y BARRO POR TRAMOS.RUTA Y-485: NEVADA, CON ESCARCHA Y BARRO POR TRAMOS.RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: NEVADA, CON ESCARCHA Y BARRO POR TRAMOS.

SINO
AGUANIEVE  
NIEVEX   
ESCARCHAX             

TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO  BARRERA SANITARIACONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: MOJADA.SECTOR TOBOGANES: MOJADA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: MOJADA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: MOJADA.

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 X  
ESCARCHA
X       

RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA Y BARRO, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.

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NIEVE X
ESCARCHA
X     

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO. SIN NOVEDADES.







SINO
AGUANIEVE 
NIEVE
X
ESCARCHA X     

SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.       RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.

SINO
AGUANIEVE X
NIEVE
ESCARCHAX      


RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.      RUTA CH-250: MOJADA Y ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: NIEVE Y ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA Y-315: NIEVE Y ESCARCHADA POR TRAMOS.   

SINO
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ESCARCHAX     
   

RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. SIN NOVEDADES.  


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NIEVE 
ESCARCHA   X    

PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.       RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: HÚMEDA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: HÚMEDA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: HÚMEDA.SECTORES: HOTEL TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: HÚMEDA.RUTA Y-290: HÚMEDA.

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NIEVE X  
ESCARCHA X        

RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.       PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: HÚMEDA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.        

SINO
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NIEVE  X    
ESCARCHA    X         

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES  

SINO
AGUANIEVE 
NIEVE 
ESCARCHA X  

TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.       PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTASRUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: MOJADA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS. ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: MOJADA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.



SINO
AGUANIEVE
X
NIEVE X 
ESCARCHAX

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADOCONDICIÓN: SIN CONTACTO.       MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON   ESCARCHA  DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON CLAVOS O CADENAS  RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: MOJADA.SECTOR CUESTA VITELLI: MOJADA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: MOJADA. RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: MOJADA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                            MOJADA. PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.

SINO
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NIEVE  X  
ESCARCHA              

PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.       PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS Y CADENAS.  PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: BARRO.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: BARRO.RUTA HACIA CALETA MARÍA: BARRO.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: BARRO.SECTOR: LOS CASTORES: BARRO.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: BARRO.Y-79 CRUCE LAS FLORES: BARRO.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: BARRO.RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: BARRO.

SINO
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NIEVE   X
ESCARCHA    X   


PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                                       MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA    RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: NIEVE Y ESCARCHA.
RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:      NIEVE Y ESCARCHA, VEHÍCULOS 4X4 CON CADENAS.   


SINO
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NIEVEX         
ESCARCHAX      

TENENCIAYENDEGAIACONDICIÓN: CUBIERTO CON NEVADAS, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES.  




SINO
AGUANIEVE X  
NIEVE  X   
ESCARCHA    X     

RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: SIN CONTACTO.SIN NOVEDADES.  

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ESCARCHA
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