Comisión Regional de Género del Partido Comunista de Magallanes ante agresión sexual contra una profesional de Salud en Punta Arenas

Hemos recibido la siguiente declaración:

«La Comisión Regional de Género Partido Comunista de Magallanes declara lo siguiente:

Frente a la terrible noticia que da cuenta de la agresión sexual en contra de una trabajadora de la salud que se desempeñaba en una residencia sanitaria repudiamos este hecho y exigimos a las autoridades correspondientes asumir las eventuales responsabilidades que les caben en este acto de violencia contra una mujer trabajadora.

Nos parece inaceptable que en una residencia sanitaria dependiente del MINSAL ocurran delitos de esta naturaleza. Esta agresión deja en evidencia la precariedad de la condiciones laborales de las trabajadoras de la salud, quienes no cuentan con las condiciones mínimas de resguardo, encontrándose en la indefensión y expuestas a situaciones de violencia sexual. Este brutal hecho reviste mayor gravedad puesto que las trabajadoras ya habían advertido la ausencia de guardias de seguridad y personal militar encargado de la seguridad del recinto.

Nada explica la falta de medidas para proteger los espacios laborales donde se desempeñan mayoritariamente mujeres. Evidentemente la seguridad de las mujeres no es una preocupación del estado. Nos llama la atención que el fuerte contigente militar y policial desplegado en la ciudad con motivo de la cuarentena no cumpla labores de seguridad al interior de estos establecimientos siendo ello evidencia de una inaceptable despreocupación por las vidas de las mujeres. La distribución del contigente militiar y policial en la ciudad representa una óptica masculinizada de la seguridad pública para la cual un recinto dependiente del estado y con una dotación compuesta principalmente por mujeres no amerita protección. Por el contrario, la protesta social convoca un gran despliegue de las fuerzas de orden y seguridad. Lo anterior refleja una vez más que el Estado no protege la seguridad de las mujeres ni en el espacio público ni en el privado.

La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres. Recordamos a las autoridades que la normativa internacional ratificada por Chile les impone el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir situaciones de violencia contra la mujer como la ocurrida. Por lo anterior exigimos que se investigue y se identifique a los responsables de no haber dotado de las condiciones de seguridad al establecimiento sanitario.

Finalmente, convocamos a la comunidad magallánica a reaccionar con energía frente a este hecho denunciando la falta de condiciones laborales de las trabajadoras de Magallanes y exigiendo medidas de protección y prevención de la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Comisión Regional de Género

Partido Comunista de Magallanes.»