Conductor conducido – Víctor Maldonado – Opinión

: “Conductor conducido”.

 En el proceso en el que se desarrolla el plebiscito el juicio que nos merezca la actuación de Piñera no se va a circunscribir a lo que haga o deje de hacer como individuo, sino que incluirá cuanto haga o deje de hacer su gobierno.

 El Presidente tiene una función por la que responder, mucho más que una imagen que salvar. De otro modo, se podría hacer un juego doble consistente en que mientras más neutralidad exhibe el mandatario en sus actuaciones, más intervención directa pudiera estar permitiendo a sus principales colaboradores.

 Lo que suceda dependerá de la calidad de la actuación política que sea capaz el oficialismo. Lo que hay que facilitar, sin intromisiones, es la decisión del pueblo convocado a definir en las urnas. El gobierno debe estar preparado para que, cualquiera sea la decisión que la ciudadanía tome, el Ejecutivo esté en condiciones de implementarla con la misma efectividad.

 En un sistema presidencialista, Piñera es la cabeza de un equipo que está completamente a su servicio. La línea de mando no hace lo que se le ocurra sino lo que se le permite hacer porque esa es la efectiva voluntad del mandatario.

 La Moneda no es neutra porque el equipo político tiene opción y únicamente algunos tuvieron el permiso para dar su opinión a favor del Rechazo. Todos los caminos conducen a Piñera, sin importar las acciones tácticas destinadas a guardar las apariencias.

 Si alguien cree que un ministro está cumpliendo con su obligación de respetar el juicio ciudadano, aun permitiéndose explicitar sus preferencias en el plebiscito, para luego aceptar las instrucciones que “le está prohibido hacer campaña”, tienen un concepto muy limitado de lo que se puede entender por campaña.

 Aquí no está en duda la opción real del gobierno, sino únicamente el juicio que tengamos sobre la habilidad táctica con que lo está implementando. Aparte de la valoración ética que nos merezca este comportamiento, el dato objetivo es que se trata de una decisión ya tomada y puede ganar o ser derrotada en el plebiscito. El oficialismo tendrá que hacerse cargo de lo que ello significa.

 La derrota en este plebiscito significa no mantener la actual Constitución. Esto no tiene nada de subjetivo. No se trata de definir como derrota lo que le convenga a Chile Vamos (no perder “por mucho”) porque las consecuencias serán las mismas a pesar de las explicaciones que se puedan dar para consolarse.

 Por eso el oficialismo ahonda su congénita incoherencia. Durante meses Piñera intento atribuirse el acuerdo político que canalizaba la protesta social al cambio constitucional. Lo mostró como un logro y ahora está permitiendo el movimiento en reversa que proviene de su base de apoyo más dura.

 Así que el padrón de comportamiento del gobierno es permanente y consiste en seguir el favor del viento. Muestra una oscilación que se puede explicar, pero no justificar.

 El gobierno tiene una sola línea, la línea zigzagueante y Piñera es un conductor conducido. Esto tendría algo de trágico, si no fuera porque la noche en que gane el Apruebo, tendremos a Piñera por televisión congratulándose por el resultado y ya no sabremos si reír o llorar.

Víctor Maldonado R.

A primera vuelta con candidato presidencial

Los frenteamplistas tomaron una decisión de llevar una candidatura propia a la primera vuelta de la elección presidencial, lo que de inmediato provocó reacciones.

 Texto del documento oficial

 “El conglomerado definió fortalecer su participación en el próximo ciclo electoral. En ese sentido, se propuso potenciar y aumentar su planilla de candidatos para las municipales y gobiernos regionales. En relación a la campaña presidencial, el FA definió llegar con un candidato propio a la primera vuelta de noviembre de 2021, abriendo la posibilidad de realizar una primaria presidencial dentro de la coalición”.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “El mecanismo para (la elección) no lo hemos resuelto. Será parte del debate posterior. Hoy estamos enfocados en el triunfo del Apruebo y la convención constitucional”.

 Gabriel Boric (CS)

 “La prioridad hoy es la crisis sanitaria con sus consecuencias en las familias (…) y que el ‘apruebo’ gane de forma contundente. Después de eso podremos discutir sobre la presidencial y sus alternativas, con visión de largo plazo y generosidad”.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “Esta decisión es una mala noticia, que va a en contra de lo que Chile necesita: la unidad de todas las fuerzas progresistas en torno a un proyecto transformador que constituya una alternativa respecto de quienes hoy gobiernan y la han hecho tan mal”.

 “Por eso, nosotros insistiremos en el necesario diálogo y unidad de todas las fuerzas comprometidas con los cambios que Chile demanda”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “El Frente Amplio, según lo que me han expresado algunos de sus integrantes, no ha decidido una candidatura propia a la primera vuelta presidencial. Debemos privilegiar la búsqueda de la unidad sobre la base de una plataforma de ideas”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 Es una “mala señal”. “Los caminos propios no conversan bien con la necesidad de construir mayorías. (…) Pareciera más bien una apuesta para reforzar las opciones parlamentarias del FA que una apuesta por dar a Chile las respuestas que necesita desde el gobierno”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “El FA está en su derecho en tener una candidatura presidencial a la primera vuelta, porque la elección presidencial tiene segunda vuelta con umbral del 50%”.

 Camilo Lagos, presidente PRO

 “Algunos se miran el ombligo y empiezan carreras presidenciales. Desconexión total. Cuando más se requiere unidad, algunos buscan candidatos y descartan primarias”.

 Daniel Jadue, alcalde de Recoleta

 “Les quiero mandar un mensaje a quienes han sido históricamente partidarios de las primarias, espero que lo sigan siendo”.

