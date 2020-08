Contigo en la distancia – Victor Maldonado – Opinión

 Los partidos de la oposición concordaron, con ocasión de la campaña del Apruebo, una coordinación básica que no es la dispersión ni la unidad completa. El punto de acuerdo estuvo en establecer reuniones semanales, pero no el comando único. Lo definido puede evaluarse como poco o mucho, sin embargo, podremos coincidir en que permite un trabajo lo suficientemente fructífero como para asegurar buenos resultados.

 En lo que no se estableció consenso es en tener vocería y comando único. Como era de esperar, fueron el PDC y el FA los que se pronunciaron a favor de mantener las diferenciaciones en este plano. En ese sentido, se da una señal que pienso se repetirá en los siguientes meses, incluyendo el aspecto de las negociaciones electorales.

 Dada la compresión del calendario electoral, pero sobre todo debido al esperado reordenamiento de fuerzas en la sucesión de elecciones que tenemos por delante, en esta ocasión el puro pragmatismo no será la nota distintiva que explique la actuación de los partidos opositores. Es decir, los aspectos prácticos en exclusiva no bastarán para sellar acuerdos, tampoco las amplias coincidencias que se tienen en materia constitucional serán, por sí solas, las que expliquen la conducta de los actores.

 Una duda razonable es la que determina el comportamiento de todos. Y es que los números que tenemos a disposición nos dicen lo que fuimos hasta hace poco, pero no lo que seremos en un futuro próximo.

 Tras las grandes movilizaciones ciudadanas del año pasado, la convocatoria al plebiscito y el proceso constituyente no es razonable esperar que el cuadro político sea lo único que en Chile permanezca sin variaciones. Como el número de adivinos en los partidos es más bien escaso y poco influyente, nadie puede señalar por anticipado la forma concreta que adoptará tal mutación.

 Las explicaciones que cada cual se da para justificar por qué espera salir validado de estos procesos son ricas en imaginación, pletórica de anhelos y optimistas por necesidad. Sin embargo, nada aseguran con antelación. Así que lo importante es partir de lo que sabemos, reconocer nuestra ignorancia compartida y mantenernos lo suficientemente unidos para poder ganar, lo suficientemente distinguidos para después poder establecer agrupaciones parciales. Cuando los pesos específicos sean conocidos, decidir será posible.

 Si este es el camino, transitémoslo con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Lo que tenemos no es el desarrollo de un drama, sino el de un proceso necesario. Sin embargo, no hay que perder de vista que, al final, nos vamos a seguir necesitando frente a un adversario que nos puede vencer si nos pilla de a uno, dándonos de autosuficientes por la vida.

 Puede que los números cambien, pero lo más probable es que no se hayan vuelto locos en términos de identificar las grandes tendencias. Estas tendencias, bajo distintas carátulas, se han de preservar, aunque muchos líderes queden en el camino, posibilitando el estudio acucioso y atemorizado de los arqueólogos. Si esto fuera un bolero, la canción se llamaría “Contigo en la distancia”.

Víctor Maldonado R.

Organización para ganar el Apruebo

Tras una extensa reunión de los partidos y comandos de la oposición analizaron cómo coordinar los esfuerzos de cara al plebiscito del 25 de octubre.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Este es un desafío importantísimo y una expresión concreta de unidad opositora. Esta es una expresión clara de unidad, de la unidad que la ciudadanía estaba demandando, sin más demora, porque quedan poco más de 70 días del plebiscito”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Hubo coincidencia de que es importante una coordinación para cosas en las que necesitamos actuar de manera coordinada (…) Pero también coincidimos en que tiene que haber un espacio importante para la autonomía y la independencia de cada partido y comando para enfatizar en los aspectos que considere importantes. Son electorados distintos, perfiles distintos”.

 Guillermo Teillier, presidente PC

 Estableciendo las condiciones para que su partido esté en la coordinación opositora: “Hicimos un planteamiento y se verá. Primero, no va a haber un comando único, eso es muy difícil. Sí estamos dispuestos a que haya coordinación en el tema de apoderados y complementarnos en propuestas de nuevas normativas de la Constitución”.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “Unidad para el Cambio, el Frente Amplio, Convergencia Progresista y la DC decidimos empujar una coordinación por el Apruebo y la Convención Constitucional. ¡A poner los objetivos por delante que el alcance de la dignidad no puede seguir esperando!”.

 Gael Yeomans, presidenta Convergencia Social

 “Ponernos de acuerdo en cuestiones puntuales frente al plebiscito: defender el plebiscito seguro y participativo (…) Exclusivamente para ese propósito mantendremos una coordinación semanal entre comandos y generaremos una red nacional de apoderados y facilitadores sanitarios. Esto en ningún caso implica generar un comando unitario, mantenemos cada uno en sus espacios porque es innegable que tenemos diferencias”.

 Jorge Ramírez, presidente Comunes

 “Acudimos a la reunión con el ánimo de coordinar acciones comunes de cara al plebiscito, manteniendo la autonomía y legítimas diferencias que tenemos entre los distintos comandos”.

Acusación constitucional

13 diputados acusan a la ministra Silvana Donoso por transgredir el deber de imparcialidad.

 Diputado Iván Flores (DC)

 “No se trata de hacer una organización corporativa en contra de otro poder del Estado, estamos actuando en consciencia…cada uno de nosotros».

 «La gran mayoría se ha manifestado a favor de este procedimiento de fiscalización, el resultado se verá en la Cámara y en Senado, pero yo creo que llegó el momento de utilizar los instrumentos cuando sean necesarios».