Coordinadora Feminista de Punta Arenas se pronuncia frente a agresión xenófoba

Hemos recibido la siguiente declaración pública:

«Como Coordinadora Feminista de Punta Arenas, manifestamos nuestro profundo repudio a una seguidilla de acontecimientos violentos ejercidos por parte de conductores de la línea 800 de la locomoción colectiva en la ciudad de Punta Arenas.

Hoy nuevamente quedó en manifiesto que en el transporte público de nuestra ciudad persiste el machismo, el racismo y la xenofobia, ante una situación vivida por una compañera migrante, quien fue agredida verbalmente con dichos xenófobos e intento de agresión física, evidenciando una vez más el nivel de peligrosidad de esta cultura machista fuertemente arraigada en nuestro territorio.

Porque la violencia racista y la violencia machista son la misma alianza patriarcal, como articulación feminista repudiamos estos hechos y no permitiremos que sigan ocurriendo. Mujeres y niñes están corriendo peligro en el transporte público, que debiera ser seguro para todas las personas, sin diferencia de sexo, género, nacionalidad, edad, condición física o cualquier cualidad diversa que pueda ser causante de discriminación. No queremos más mujeres maltratadas ni desaparecidas. Exigimos a la Seremi Regional de Transportes y Telecomunicaciones, una investigación y proceso sancionatorio contra todos quienes resulten responsables, y que se levanten acciones preventivas con urgencia. Quienes estamos en una lucha constante contra todas las violencias, seguiremos vigilando para que haya reparación y justicia, y porque se tomen todas las acciones necesarias para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir Nunca Más.

COORDINADORA FEMINISTA DE PUNTA ARENAS.

Patagonia Rebelde, martes 04 de agosto de 2020.»