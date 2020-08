Es el calendario que ordena el debate – Víctor Maldonado – Opinión

 Hace poco más de un año, la derecha tenía tres certezas: que estaba protagonizando un buen gobierno, que cumpliría su programa y que permanecería en el poder, ganando la siguiente elección presidencial. Ahora, de esas certidumbres le queda sólo la última.

 Hace menos de un año, la oposición pasó de la modorra a estar convencida que las movilizaciones sociales habían cambiado Chile, teníamos cronograma institucional y sus posiciones se imponían en al Parlamento. Después de iniciada la pandemia las preocupaciones se han trasladado a otras más básicas.

 Cuando las condiciones cambian tan drásticamente en un lapso corto, resulta poco realista confiar en que tenemos asegurado el porvenir. Estando en una situación que ni unos ni otros se esperaban encontrar, y contando con certezas bastante limitadas para enfrentar el futuro, lo que ocurra en adelante dependerá de su desempeño comparativo, más que de la historia anterior de cada cual.

 La primera en darse cuenta de esto ha sido la derecha. Aunque cuenta con una gestión con muchas magulladuras y unas relaciones entre partidos a muy mal traer, igual puede implementar estrategias comunicacionales coherentes.

 Así que se puede apreciar en los medios de comunicación que sus esfuerzos se orientan a dos propósitos (tradicionales, por lo demás, pero aplicados a las nuevas circunstancias): reagrupar sus fuerzas en una posición más polarizada, pero más definida y arrojar en la retirada táctica todo tipo de distractores a fin de provocar la mayor dispersión y confusión posible entre los adversarios.

 La oposición parece en el instante previo antes de decidirse por qué camino tomar. La mejor opción que tiene a mano es acercarse, cada vez más, a ser vista como un actor capaz de dar gobernabilidad (en reemplazo de la derecha), para lo que debe ganar experiencia en entregar crecientes señales de que puede conducir con destreza sus propios movimientos.

 Ponerse a actuar siguiendo las nada desinteresada sugerencias de la derecha y entretenerse en discutir todo tipo de temas secundarios es un grave e ingenuo error. Distraerse es lo mismo que perder. En política quién está ganando no es el que habla más, sino el que pone los temas sobre los que se habla.

 Peor aún sería, por motivación propia, poner en la primera línea del debate todo tipo de diferencias y querellas. Las diferencias existen, son importantes, deben ser analizadas y resueltas mediante procedimientos democráticos. Toda la oposición derrotará a la derecha, pero no toda la oposición compartirá gobierno. Hay opciones nítidas entre las que habrá que dirimir en su momento.

 Pero ese momento no es éste. ¿Cómo se puede saber eso? Porque la oposición ha logrado que se apruebe su calendario institucional. Es esta planificación la que ordena las acciones. El orden es el siguiente: Juntos ganamos el plebiscito; juntos, aunque diferenciados, obtenemos la mayoría de la Convención y de los gobiernos regionales y comunales; en agrupaciones ofrecemos alternativas presidenciales; se dirime que tiene más apoyo y el que gana dirige las acciones para desplazar a la derecha del poder. Partimos unidos para poder diferenciarnos, si partimos demasiado diferenciados no alcanzaremos a unirnos.

Víctor Maldonado R.

Camino al plebiscito

A 17 días del inicio de la campaña oficial para el Apruebo o Rechazo, la oposición ha conformado cuatro comandos.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 «Hago un llamado a los partidos que están por el Apruebo en el Plebiscito del 25 de octubre a constituir, en el plazo de una semana, una coordinación de comandos de campaña. Ya que no se pudo un solo comando, vamos a coordinación y a acciones concretas, con disposición a trabajar unidos».

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 «En caso de división, podemos ser mayoría en la sociedad, pero vamos a ser derrotados en las urnas, y las ideas del progresismo no van debidamente representadas», comentó el senador, subrayando que «la unidad de la oposición debe expresarse en acciones más que en declaraciones».

Un control policial con repercusiones

Una polémica se ha creado a raíz de un episodio, viralizado por un video, en el cual Hugo Gutiérrez reacciona a un control de una patrulla de la Armada en Iquique, comuna que se encuentra en cuarentena.

 Diputado Hugo Gutiérrez (PC)

 Cuando quiso reanudar la marcha tras haber sacado la fotografía en el estacionamiento, “un vehículo de la Armada me bloquea el camino (…). Tres funcionarios van por el costado, donde está mi familia, y empiezan a golpear los vidrios para pedir que se identifiquen. Fue un ataque a mansalva. Estaban amenazando de manera prepotente, (…) ¡a niños!”.

 “No estoy justificando mi actuar. Mi reacción es proporcional a la forma en que ellos actúan”.

 “Sí, me siento más autoridad ¿Sabe por qué? porque me eligió el pueblo”.

 Declaración del PC

 El diputado Gutiérrez “no se negó a un control”, que estaba en un estacionamiento privado, y pidió aclarar por qué “la Armada entregó este video de cámara pro a conocimiento público por vías no regulares”.

 “Debiera quedar claro también el trato que se dio a la familia del diputado, que de ninguna manera fue deferente, como afirma el ministro de Defensa. Demandamos total claridad sobre el proceder de los funcionarios de la Armada”.

 Diputado Daniel Verdessi (DC)

 Gutiérrez “debió haber sido más humilde y pedir excusas”.

 Senador Felipe Harboe PPD)

 “Es un abuso de autoridad invocar el fuero por el solo hecho de ser fiscalizado”.

 Diputado Fidel Espinoza (PS)

 «Ninguna autoridad puede sentirse sobre la ley. Le tengo profundo respeto porque siempre ha defendido tema sensible: los Derechos Humanos, pero ni él, ni yo, ni nadie, puede estar sobre la ley».

 Diputado Gabriel Ascencio (DC)

 «Pensaba que de nuestros errores como causa de la desconfianza a nuestro trabajo, habíamos aprendido algo. Y, sin embargo, volvemos a lo mismo».