Hospital de Puerto Natales implementará desde el lunes 10 de agosto el “Plan de Recuperación de Actividades Asistenciales”

Las acciones para la recuperación de las actividades asistenciales en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales se concretarán, de forma paulatina, desde el próximo lunes 10 de agosto.

Estas acciones, ya en marcha blanca desde este lunes 3 de agosto, se realizarán en base a los marcos legales y directrices del Ministerio de Salud, donde el Recurso Humano es una de las prioridades para retomar las acciones programadas de salud, para lo cual se reintegrarán los que cuenten con las características de salud y psicosociales que le permitan desempeñarse sin riesgos, excluyendo aquellos que tienen casuales de cronicidad, embarazo e hijos sin red de apoyo.

De esta forma, desde el lunes 10 de agosto se buscará restablecer las acciones ambulatorias y de urgencia en comparación con las que se realizaban previo a la Pandemia COVID-19, pero en el marco preventivo que se tiene que tener ahora, en cuanto a otorgar atención con la presencia o riesgo de COVID-19, lo que es un desafío para toda la Salud de Chile.

Bajo este contexto, Yasmín Álvarez, doctora a cargo de la Subdirección Médica del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, acotó: “En relación a la atención abierta, que son los policlínicos, desde el lunes 3 de agosto partió su atención en las especialidades de Medicina Interna, Traumatología, Cirugía General y Ginegología y Obstetricia. Asimismo comenzó la atención nutricional y se mantiene la telemedicina en siquiatría, psicología y las atenciones del Hospital de Día”.

La subdirectora médica del hospital natalino añadió que “desde el lunes 10 de agosto se iniciarán los policlínicos que están a cargo de los médicos EDF, como el de Salud Ocupacional (que ya se estaba realizando), pero se va a ampliar el número de horas. Lo que se va a mantener a distancia es la atención del Politaco (Terapia Anti Coagulación), que son aquellos pacientes que reciben anticoagulantes, ya que no los vamos a exponer a venir a esperar su atención en el hospital. Este lunes, además, se retomarían las atenciones de psicología y Hospital de Día”.

Horarios de atención

Por otro lado, los horarios de atención de los policlínicos comenzarán desde las 8 de la mañana. En el caso de las especialidades estarán programados hasta el mediodía y los policlínicos de psicología, nutrición y los de médico generales estarán en funcionamiento hasta las 17 horas.

La atención se realizará de forma normal. Personal del SOME programa al paciente, les da indicación de su día y hora de atención y, según disposición sanitaria, es venir al hospital sin acompañantes a menos que tenga algún problema de movilidad, menor de edad o adulto mayores con problemas para desplazarse.

Además, aquellos pacientes que se les hace la receta, sus medicamentos serán entregados en sus domicilios por la labor de Farmacia del hospital

Medidas Sanitarias

Andrea González Ojeda, enfermera encargada de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y Epidemiología del hospital de Puerto Natales, acotó: “En el contexto de atenciones ambulatorias para los pacientes, se definió un flujo unidireccional, es decir que todo paciente entra por un lugar y sale por otro. Además, en cada entrada y salida del CAE se dispuso de alcohol gel. Para los usuarios, previa a su atención, se les realiza una encuesta que es para determinar sintomatologías. En caso que cumpla con criterios, se va a derivar directamente a Urgencias”.

Por otra parte, la enfermera encargada de IAAS agregó que “a su entrada, también se les va a controlar la temperatura, como presión arterial.

Atención a pacientes

En cuanto a las atenciones a pacientes, Andrea González agrego: “Se realizarán dos por hora, porque hay que considerar la limpieza de superficies. Se atenderán a todos los usuarios con escudos faciales, pecheras, guantes de procedimiento y mascarilla quirúrgica”.

“El flujo de pacientes aumentaría bastante, porque hay ciertas atenciones que se hacían vía domiciliaria, pero por eso mismo realizamos estas medidas para reducir infecciones intrahospitalarias”.

Para finalizar, la profesional encargada de IAAS concluyó diciendo que “las visitas a los pacientes siguen suspendidas, la idea es que en el Servicio de Hospitalización exista el menor flujo posible de personas y eso se logra manteniendo a las visitas como acompañantes fuera”.

Urgencias

En cuanto a la atención en la Unidad de Emergencias del Hospital de Puerto Natales, se mantendrán las atenciones con las mismas medidas de seguridad y protección para pacientes y el personal de salud de la unidad.

Así lo confirmó Jocelyn Gómez Cárcamo, enfermera supervisora del Servicio de Urgencia General del hospital natalino, diciendo que “desde el 24 de marzo hemos mantenido las medidas por contingencia COVID-19 y desde abril implementamos directrices que indicó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, como la separación de flujos entre respiratorios y no respiratorios; también tener personal de reserva para así darle continuidad al Servicio Clínico”.

Además, la enfermera encargada de Urgencias agregó “reconvertimos algunos box de atención según la definición del COVID, separando los reanimadores entre pacientes con protocolos de atención. En estricto rigor, la Urgencia se ha mantenido en esta dinámica de trabajo, atendiendo a todos los pacientes, desde el C1 hasta el C5 -del más grave, al menos grave- con el resguardo de no propagar el virus, es decir, el plan de retorno en Urgencia, como única diferencia, es que ya no tendremos personal de reserva, volviendo todos a sus roles de 24 horas por tres libres”.

Control Sanitario

Yohara Andrade, encargada del Control Sanitario del recinto hospitalario, explicó que “aumentaremos cerca del 50% las atenciones del CAE y como control sanitario mantendremos las barreras de control al ingreso del hospital, tomando temperatura a todos los usuarios que entren y disponiendo de alcohol gel”.

“Además del flujo unidireccional, se dispuso una sala de espera dentro del CAE, para que los pacientes sean controlados y puedan así descongestionar la sala de espera de afuera y no se aglomere mucha gente. Los pacientes no pueden entrar al CAE acompañados, a no ser que tengan movilidad disminuidas, sean menores de edad o adultos mayores”, finalizó diciendo la profesional encargada del control sanitario del hospital.