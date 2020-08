Ingreso Familiar de Emergencia suma nuevos beneficiarios en Magallanes

-Durante los tres aportes que ha realizado el Gobierno, 36.990 hogares de Magallanes han recibido esta ayuda económica durante la pandemia.

Dos nuevos grupos de personas serán incluidos al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aporte económico que integra el conjunto de medidas que el Gobierno ha impulsado para proteger a los hogares que han visto afectados sus ingresos por el impacto socioeconómico del COVID-19.

Se trata de los pensionados mayores de 65 años que reciben la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV), indicación que permitirá sumar en todo Chile a más de 70 mil nuevos hogares. El segundo sector corresponde a aquellos pensionados que reciben un Aporte Previsional Solidario de vejez o invalidez, siempre que su pensión final sea igual o inferior a una Pensión Básica Solidaria (PBS) del mismo tramo de edad.

Para la Ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar, “queremos que el Ingreso Familiar de Emergencia llegue a la mayor cantidad de hogares posibles, porque sabemos que este importante apoyo es vital para las familias en este momento en que necesitan que les tiendan una mano. Hemos logrado avanzar en cobertura, pero hoy estamos implementando nuevas medidas para ampliar los beneficiarios del IFE, porque sabemos que el escenario de la crisis sanitaria es complejo y que mucha gente la está pasando mal y está necesitando estos apoyos”, sostuvo la Ministra.

A su vez, la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes y de la Antártica Chilena, Liz Casanueva, explicó que “las modificaciones al IFE simplificaron los mecanismos de acceso a este beneficio, haciéndolo más expedito y oportuno debido a que se eliminó el requisito de vulnerabilidad socioeconómica, siendo solamente necesario contar con el Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con el requisito de tener ingresos formales por debajo del umbral que establece la ley. Como segundo factor, se busca flexibilizar los mecanismos para acreditar los ingresos formales del hogar, considerando solo la información declarada por la familia que realiza el trámite”.

Durante los tres pagos efectuados, un total de 36.990 familias de la región se han visto beneficiadas. Una de ella corresponde a la familia de Violeta López. Ella tiene un bazar en la ciudad, pero debido a la pandemia no lo puede hacer funcionar, es por ello que debe efectuar labores de aseo en casas particulares y vender ropa en la feria.

Para Violeta, “esta es una gran ayuda porque mis dos hijos se encuentran en la universidad. Esta ayuda la ocuparé para una casa que me estoy haciendo, y que todavía no tiene luz, agua, ni gas. Estoy muy agradecida por este aporte, porque no lo esperaba. Les aconsejo a todos que actualicen su Registro Social de Hogares para poder acceder a los beneficios del Gobierno”.

Respecto a las fechas importantes, el 27 de agosto finaliza el plazo de pago del tercer aporte y se comienza a pagar el cuarto aporte para beneficiarios que lo reciben de manera automática. Finalmente, hasta el 7 de septiembre se podrá postular al cuarto pago a través del sitio web www.ingresodeemergencia.cl.