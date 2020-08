Juan Salvador Miranda: «Puerto Natales necesita un nuevo plan regulador comunal»

Durante los últimos días en Puerto Natales se ha generado mucha polémica por el estado de la costanera de Puerto Natales (el uso de estacionamiento de camiones en el borde costero vinculados a la Salmonicultura), también se cuestiona que en los últimos años nuestra ciudad se llenó de bodegas, al no existir un plano regulador actualizado, recordemos que el actual data del 20 de mayo 1987. Urge tener un plan regulador comunal de forma urgente, para evitar que se convierta puerto Natales en zona de sacrificio.

“Más de tres décadas pasarán para que Puerto Natales cuente con un nuevo Plan Regulador que le permita tener un instrumento de planificación territorial actualizado y acorde a los nuevos tiempos y demandas.

El Ministerio de Vivienda -con quien el municipio de Natales firmó un convenio de colaboración- licitó la realización del mencionado instrumento, cuya ofertas técnicas y económicas se abrirán -en el caso de haber interesados- el 23 de este mes para adjudicarlo el miércoles 29”.

Fuente: https://laprensaaustral.cl/natalino/luego-de-tres-decadas-puerto-natales-inicia-proceso-para-contar-con-plan-regulador/

¿Qué es un Plan Regulador Comunal de Chile?

Instrumento constituido por un conjunto de normas sobre las condiciones de higiene y seguridad en los espacios urbanos y edificios de la comuna. Además contiene las disposiciones sobre el uso de suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos.



El Plan Regulador debe contener: a) una memoria explicativa; b) un estudio de factibilidad para ampliar/dotar de condiciones de urbanización; c) ordenanza local; d) planos que expresen gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, zonificación, equipamiento, relaciones viales, límite urbano, áreas prioritarias de desarrollo urbano.

Fuente: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-regulador-comunal-de-chile

El Plan Regulador Comunal (PRC) es la herramienta que tienen los municipios para definir cómo se va a desarrollar el territorio de la comuna. En palabras simples: regula qué se puede construir, dónde y para qué usos. Asimismo, de definen temas como la cantidad de habitantes máxima por hectárea, áreas verdes, el uso de las calles, entre muchos otros temas.

Hasta hace muy poco, no existía un plazo máximo de vigencia de los PRC, por lo que podían pasar años, incluso décadas, sin cambios. Muchas comunas en Chile aún no tienen un plan regulador, y cuando eso sucede, aplican los criterios presentes en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) que son muy muy básicos y prácticamente no ponen restricciones a la construcción en altura. Hoy, los planes reguladores tendrán que actualizarse al menos cada diez años.