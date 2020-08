La democracia se defiende con participación – Víctor Maldonado – Opinión

 Las democracias sanas son aquellas en las que los ciudadanos se movilizan en defensa de lo que quieren, de lo que les es común y de lo que es justo. Ni uno solo de los que marchan, se manifiestan y votan creen que tienen que optar entre tener buenos empleos, que a todos se les trate con respeto y que exista más equidad entre ricos y pobres. Eso es algo que tenemos que ganar ahora como verdades ciertas y compartidas.

 Mi padre, en lo que iba a ser su carta de despedida, me decía lo que él y mi madre entendían como una vida por la que valía la pena luchar: “Para los demás, todo. Para nosotros, también”. Participar del esfuerzo común, compartir lo que el esfuerzo común entrega. Sin duda un mundo mejor y un mundo posible.

 Ese es el legado que recibimos en mi familia. Cada uno de nosotros, de forma distinta, hemos recibido una herencia semejante. Lo que no queremos es un orden egoísta que desordena y envilece toda noción de comunidad. Tampoco buscamos ser tratados con anónima imparcialidad sin reconocernos como únicos y singulares. Queremos que se exprese la igual dignidad de los diversos y plurales. La patria es eso que construyen las y los patriotas y los tenemos, a Dios gracias. Sabemos, por fin, que este reconocimiento no será producto de lo que dejen de hacer los resignados y de los conformistas, sino de lo que podamos hacer los rebeldes capaces de construir sumando esfuerzos.

 Este espíritu cívico se está haciendo presente de un modo que ya lo están entendiendo hasta los más duros. Ningún movimiento que busque distraer, chantajear o poner de rodillas al resto está teniendo resultados. Si hay suficiente normalidad para implementar un paro a lo largo del país, con mayor razón se puede hacer un plebiscito dentro de la ley. Por eso ya estamos ganando.

 Desde el puerto de Valparaíso, nos llegan estos versos satíricos atacando a quienes, desde el Ejecutivo, quieren mantener la Carta Fundamental: “Que porque el gobierno quiere / la constitución impere / siendo como es tan… así. / Eso sí. // Más que acepte la nación / la absurda constitución / que su libertad trabó, / eso no”. ¡Valientes palabras, propósitos claros, firme determinación!

 ¿Siente usted la unidad de anhelos que nos vincula con los que escriben estas líneas? Pues sí, hay un hilo que nos une en un mismo propósito. Solo le falta por saber que estos versos fueron escritos en La Unión Liberal, diario de Valparaíso publicado en 1862. El patriotismo levanta puentes entre siglos.

 Tras 158 años, lo que otros soñaron y no pudieron ver es lo que podemos realizar nosotros, por primera vez en nuestra historia. Tenemos la posibilidad de protagonizar un nuevo comienzo. Cada cierto tiempo, en el reloj de la historia patria, suena una campanada. Sucedió cuando hubo que dar termino a la dictadura, sucede ahora cuanto hay que dar paso a una democracia renovada.

 Otras generaciones no le fallaron a Chile cuando escucharon ese llamado. El tiempo llegará en que unos ojos nuevos te pregunten dónde estuviste cuando era tanto lo que se decidía y tú puedas contestar: “Yo estuve allí”. Muchas cosas pueden pasar, pero, de seguro, un liberal porteño del siglo XIX pudiera sentir que no fue en vano escribir unos versos.

Víctor Maldonado R.

Movilización de los camioneros

Dirigentes de la oposición han cuestionó el paro de los camioneros, criticando el actuar del Gobierno de Piñera ante esta movilización.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 «Hemos visto un Gobierno que está alentando una movilización que generará desabastecimiento en el país y eso es lo contrario a lo que tiene que hacer el Gobierno, que debe restablecer el orden público en el marco del Estado de derecho y con respeto irrestricto a los derechos humanos».

 “Lo que hemos visto, más bien, es un Gobierno que ha alentado estas movilizaciones, (donde) se está jugando con el sufrimiento de las personas, con las necesidades, porque la amenaza de este paro es desabastecimiento de nuestro país en contexto de pandemia y eso es inaceptable (…) las consecuencias serán dramáticas si se prolonga».

 Fuad Chahin, presidencia DC

 “Esta no es la manera ni civilizada ni democrática de resolver los problemas”.

 “No puede transformarse en costumbre que sean los ciudadanos de este país quienes paguen las consecuencias de estos actos, por más justas que crean que son sus causas. Es un pésimo precedente para la democracia y, por lo tanto, espero que el Gobierno actúe con todas las facultades que la ley les otorga”.

Senador Felipe Harboe (PPD)

 “Me parece francamente inconcebible que el Gobierno mire para el techo al momento en que Chile se encuentra amenazado por un grupo de camioneros”.

 “Uno puede entender la molestia y el reclamo respecto de los temas de seguridad, pero eso se hace sobre la vía del diálogo”.

 “Forzar al Estado a tomar decisiones sobre la base de la amenaza, el chantaje, el corte de ruta, me parece que no es el camino para una democracia sólida”.

Plebiscito

Senadores de oposición (Allende, Girardi, Goic, Harboe, Huenchumilla, Lagos Weber, Latorre, Letelier, Montes, Muñoz, Navarro, Órdenes, Quintana, Quinteros y Rincón) piden claridad al Gobierno y que garantice el voto a pacientes COVID.

 Texto de la carta

 “A solo 60 días de un plebiscito histórico, el gobierno sigue eludiendo asumir su responsabilidad no solo respecto de un acto electoral, sino además lo que puede llegar a ser la vulneración de un derecho tan importante como es el de sufragio”.

 “No nos parece adecuado que ante tan relevante e histórico proceso electoral, las autoridades gubernamentales infundan incertidumbre respecto de la igualdad de condiciones para el ejercicio del derecho a voto de las y los ciudadanos que, a la fecha de realizarse el plebiscito, estén diagnosticados con COVID positivo”.

 Se deben generar “los contextos y mecanismos para que ello sea posible de manera segura, ya sea en materia de padrón especial, voto domiciliario y la confidencialidad de la ficha clínica de pacientes COVID positivo”.