Necesitamos un Hugo Gutiérrez -Dalivor Eterovic Díaz – Opinión

Se extraña un Hugo Gutierrez en Magallanes.

Se extraña un diputado Gutierrez, que fiscalice al GORE, ENAP, a las FFAA, a los Servicios Publicos, a los municipios. Un Hugo Gutierrez que no mire para el lado cuando las empresas privadas subsidiadas por el Estado, o sea por todos nosotros, hacen lo que quieren. Que no se favorezca del Estado aumentando su patrimonio y el de sus palos blancos, con bienes publicos a precio vil,

Se extraña y necesitamos un Gutierrez que no es coimeado por la industria, que no use su influencia para meter gente en los servicios publicos y municipios,

Se extraña un Hugo Gutierrez que no tenga empacho en aprobar y formar parte de comisiones investigadoras, que no tema a las represalias y que pueda salir a la calle con la tranquilidad que le da una vida de trabajo y servicio en contra de la corruptela y por los DDHH.

Dalivos Eterovic Díaz