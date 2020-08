Pato cojo de las dos patas camina derecho – Víctor Maldonado R. – Opinión

La situación de Piñera es la siguiente: desperdició el primer año y no aprobó las reformas clave de su gobierno; hoy es el presidente con menos respaldo en América Latina; acaba de ser derrotado en el Congreso con su coalición dividida; el día que le habla a la nación la noticia son las filas de personas que piden retirar sus ahorros previsionales. Así de lateral fue su Mensaje.

Por si fuera poco, su gobierno entra por anticipado en lo que se suele llamarse el período “del pato cojo”, que es cuando una administración, a la que queda poco tiempo, tiene problemas para avanzar porque lo que hace pierde apoyo y relevancia.

El programa de gobierno prometía “tiempos mejores para todos”, auguraba “un Chile que prospera con la fuerza de la libertad, la justicia y la solidaridad”. En su primer mensaje a la nación Piñera comunicó que pretendía nada menos que una nueva transición equivalente a la que consiguieron nuestros antepasados con la independencia. Antes que terminara la década, Chile lograría “conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza y alcanzar [el] desarrollo integral, inclusivo y sustentable”. Cuatro meses después se producía el estallido social.

Hoy se pueden tener pretensiones máximas y realizaciones mínimas. Así no hay pato que resista. Hay que disminuir las pretensiones, proponerse objetivos básicos realizables, acordes a la mínima fuerza política que se tiene. La única solución disponible es que este pato cojo, lo sea simultáneamente de las dos patas, a fin de que continúe caminando derecho.

Será un verdadero logro para el Ejecutivo mantener la estabilidad política, acotar las políticas públicas a objetivos alcanzables y concentrarse en la implementación de las decisiones ya tomadas. Así las “patas” quedarán parejas.

Obtener la estabilidad en un periodo turbulento no es cosa menor, con tal propósito se puede reunir el apoyo necesario de la oposición. Asegurar la gobernabilidad es responsabilidad de todos. El comité político recién nominado será juzgado por alcanzar los acuerdos que logren este objetivo.

El pato cojo por parejo dio sus primeros pasos en una frase inserta, como de pasada, antes del final del discurso: “Convoco a las fuerzas políticas de este parlamento a lograr un buen Acuerdo Previsional”. El comité político de La Moneda tiene un espacio mínimo para empezar a negociar, pero lo tiene. Ahora sabremos si lo sabrá aprovechar.

El Presidente se retrató de cuerpo entero en la lectura del Mensaje. No mencionó el debate del 10%, las protestas ciudadanas fueron mostradas como unas cálidas peticiones de personas que querían más justicia y que él ha sabido acoger, el acuerdo de los partidos de gobierno y oposición (entérese) se debe a su inspiración. Esos vacíos y desvaríos no se deben a la falta de tiempo.

En la despedida el mandatario se alargó mucho allá del texto escrito. Simplemente, no quería irse. Sabía que el próximo año no lo va a escuchar ni el gabinete (que estará en la sala, pero pensando en otra cosa). Un final emotivo. Se especuló si el Presidente le hablaría al país o a su coalición, le habló al país la mayor parte del tiempo. Cuando se emociona de verdad, la habla a una persona muy querida que estaba en la sala: Piñera le habla a Piñera. Emociona, es un amor sincero.

Evaluaciones de la Cuenta Pública

Diversos líderes de la oposición han evaluado la Cuenta Pública de Piñera.

 Declaración pública de Convergencia Progresista

 “El Presidente Sebastián Piñera perdió una oportunidad única de reconocer los errores cometidos en los últimos nueve meses de su gobierno (…) sin hacerse cargo de las razones que derivaron en el estallido social de octubre o en la enorme crisis que vive hoy la clase media y los sectores más necesitados del país producto de la pandemia”.

 “El programa del Presidente Piñera se agotó completamente” y no da cuenta “de los nuevos desafíos”. “Hoy su preocupación principal debiera ser administrar de la mejor manera, y con gobernabilidad, los 20 meses que le quedan de mandato. Sin embargo, en vez de eso escuchamos un llamado a desarrollar varios ejes estratégicos a futuro, como si quedaran cuatro años, o más, de Gobierno”.

 Reafirmamos la disposición al diálogo “para evitar una crisis aún mayor, pues los efectos de un mal gobierno perduran por muchos años. Confiamos en que el plebiscito del 25 de octubre y el proceso constituyente nos darán la oportunidad para enmendar el rumbo que Chile necesita”.

 Senador Jorge Pizarro (DC)

 Los anuncios en materia previsional: el Presidente «hace rato viene diciendo que hay que hacer cirugía mayor, vamos a hacer una reestructuración y dice ‘vamos a ir a un sistema mixto’, pero no dijo absolutamente nada más».

 «A uno lo cansa el mensaje generalizado y la idea que no se concreta bien».

 «El Presidente debió hacer más énfasis en el desempleo, (…) la gente estaba esperando que se dirigiera más a la situación de Chile. En el tema de desempleo fijó algunas metas, pero no estableció, claramente, la grave situación de desempleo que está viviendo el país».

 Diputada Camila Vallejo (PC)

 «Acabamos de ver un discurso de Campaña Presidencial, promesas grandilocuentes para lograr el desarrollo primermundista, cuando es su tercer año de Gobierno».

 Senador Juan Ignacio Latorre (RD)

 Fue «un discurso marcado por la irrelevancia y lugares comunes. Me queda claro que los súper ricos seguirán enriqueciéndose y los trabajadores seguirán pagando los costos de esta crisis. Encuentro nefasto que no haya hecho ninguna mención a la violación de los derechos humanos ocurridos en estallido social».

 Fuad Chahin, presidente DC

 Presidente Piñera: le «cobrarán la palabra para acordar un sistema mixto de pensiones con verdadera seguridad social. Espero no sea como tantos anuncios que luego se diluyen en la letra chica o los intereses de los pocos de siempre».

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 «El Presidente de la República perdió una oportunidad para haber reconocido algunos error y haber hecho una mínima autocrítica».

 «Escuchamos una recopilación de acciones y proyectos ya conocidos y no hubo siquiera un análisis de las causales, por ejemplo, del estallido social».