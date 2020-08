Presidenta de Colmed dra. Izkia Siches hace llamado al gobierno a entregar las máximas condiciones de seguridad para plebiscito en pandemia

La Dra. Izkia Siches se refirió a la realización del proceso, luego de participar en la Mesa Ampliada por el Plebiscito Nacional 2020, convocada por el Servicio Electoral y que reunió a diversos actores para trabajar en conjunto para definir las condiciones sanitarias que se debe establecer para que el proceso se realice de forma segura el próximo 25 de octubre.

“Tal como la red asistencial, de la mano de los equipos de salud, pudo aumentar su capacidad en casi un 500% en camas críticas, es tarea de los legisladores y el gobierno garantizar al Servel que se contarán todas las medidas y recursos necesarios, incluyendo la implementación de un voto remoto para desarrollar el proceso eleccionario de forma segura”. Con esas palabras, la presidenta del Colegio Médico de Chile, Dra. Izkia SIches, abordó la situación del proceso eleccionario que se realizará el próximo 25 de octubre, luego de participar en la Mesa Ampliada por el Plebiscito Nacional 2020, convocada por el Servicio Electoral. La instancia reúne a distintos actores en torno a definir las condiciones necesarias para realizar la consulta ciudadana de manera segura, en el contexto de pandemia.

La dirigenta hizo un llamado al gobierno a dar todas las condiciones para que el plebiscito se haga de forma segura en medio de la pandemia por Covid19 que vive el país. “Es responsabilidad Política y ética del Estado de Chile, extremar los esfuerzos para el control de la pandemia y poder realizar de forma segura este acto tan relevante para nuestra convivencia. En una situación extraordinaria como la que vivimos se requieren medidas extraordinarias”, precisó.

La doctora Siches recordó que «en marzo invitamos a todos los partidos políticos y organizaciones sociales para clarificar la dimensión de lo que enfrentábamos y asumir una necesidad de postergar el plebiscito fijado para abril. En ese momento nuestro colegio propuso una estrategia sanitaria de supresión total, similar a lo realizado por Nueva Zelanda, como todas y todos sabemos, esa estrategia no fue adoptada y hoy convivimos con niveles heterogéneos de circulación viral a lo largo y ancho del país”, dijo.

“Es necesario tomar todas las medidas para votar de manera segura y contar con amplia participación el próximo 25 de octubre y en las elecciones posteriores. Es fundamental reforzar el control de la pandemia, es deber de la autoridad sanitaria mejorar indicadores sus indicadores en materia de la estrategia TTA. Como Colmed hemos realizado varias propuestas, algunas de ellas todavía no implementadas. Hacemos un llamado a no utilizar la pandemia para inhibir la participación y a trabajar incansablemente para Garantizar la participación de todas y todos. La democracia no puede sucumbir ante esta pandemia”, agregó.

Finalmente explicó que “la pandemia ha reforzado la necesidad de un cambio profundo en Chile. Desde nuestro lugar de médicos y médicas hemos visto cómo las desigualdades en salud se suman a una pobreza estructural que parecía escondida en los promedios de los macro indicadores y una debilidad institucional que cruza todos los espacios. Por eso, sabemos que el plebiscito constitucional es más necesario que nunca para construir una nueva forma de relacionarnos, un nuevo pacto social con mayor seguridad, igualdad y dignidad”.

Fuente. Colegio Médico de Chile.