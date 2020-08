Teletón invita a exposición virtual que refleja vivencias en cuarentena

Cecilia Bolocco inaugurará este sábado a las 17:00 horas, a través de Facebook Live en la cuenta de Teletón Chile, “El Mundo que sueño: vivencias en cuarentena”, una muestra que reúne el trabajo colaborativo de Teletón junto a otras 6 fundaciones de niños y jóvenes con discapacidad.

¿Qué fue lo mejor y lo peor de la cuarentena?, ¿Cómo serán los reencuentros?, ¿Qué aprendí de esta cuarentena?, ¿Quiénes son los héroes de la cuarentena? son algunas de las preguntas que inspiraron a los 240 niños y jóvenes a entregar sus respuestas, dudas e inquietudes a través de 317 originales y artísticos dibujos que serán expuestos en la galería virtual “El Mundo que sueño: vivencias en cuarentena”.

La iniciativa artística que se enmarca en el día del niño fue organizada por Teletón y cuenta con la participación colaborativa de Fundación Arte Down, Fundación Coanil, Fundación Alter Ego, Corporación Iluminoarte, Fundación Nuestros Hijos y Fundación Miradas Compartidas. El lanzamiento estará a cargo de Cecilia Bolocco, colaboradora de Teletón, y se realizará este sábado 15 de agosto a las 17:00 hrs. a través de Facebook Live.

Una de las artistas que mostrará cómo son sus días de cuarentena es Florencia Araya (7), quién es paciente de Teletón y que dibujó cómo ha vivido esta cuarentena, al respecto dijo, “no me gusta mucho estar encerrada en la casa porque no me siento tan feliz, no tan movida. Echo de menos a mis amigos de Teletón, los de la escuela, extraño a mi abuelita, extraño poder salir, ir a ver a mi tata y a mis primas”, testimonio que plasmó con un dibujo de ella en 5 facetas.

Uno de los representantes de la fundación Iluminoarte es Alejandro Fernández (40), su dibujo es un autorretrato que le recuerda cómo se veía hace 20 años cuando participó de su primera exposición de arte. Alejandro ha pasado esta cuarentena “Junto a mis padres, espero tranquilo y confiado en mi casa, que la cuarentena termine y el coronavirus sea controlado. Extraño ver a mis amigos, extraño pintar, pero todos tenemos que tener paciencia”.

La exposición, que contará con 7 grandes cuadros colaborativos, hechos con los dibujos de todos los niños que participaron, permitirá realizar un tour virtual por el Instituto Teletón. Los visitantes podrán hacer click sobre la obra, y de manera interactiva, conocer los nombres de los autores que participaron de las obras.

Sobre este trabajo colaborativo, Ximena Casarejos, directora ejecutiva de Fundación Teletón, comentó “invitamos a todos a celebrar el día del niño en esta conexión en vivo que haremos el sábado, para conocer cómo vivieron esta cuarentena y el confinamiento que los tuvo alejados de sus amigos, del colegio. Algunos tuvieron que enfrentar enfermedades de sus familiares, todas esas vivencias están reflejadas en esta exposición”.

La conductora de la inauguración en vivo que hará Teletón será Cecilia Bolocco que aseguró que “a través de estas obras, veremos el mundo a través de los ojos de los niños”, agregando que fueron 240 artistas los que participaron de la muestra.

“Fue una oportunidad trabajar con niños y jóvenes de todo el país y también con las distintas fundaciones donde pudimos ver que los niños, niñas y jóvenes tienen deseos y pensamientos similares. SI bien las experiencias son distintas, de cada contexto, el deseo de encontrarse, de participar y expresarse a través del arte es transversal”, comentó Francisca Gallardo, Jefa Unidad de Terapias Artísticas y creativas Teletón.

La invitación es a conectarse este sábado 15 de agosto a las 17:00 horas, a través de Facebook Live en la cuenta de Teletón Chile y participar en familia.