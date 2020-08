Tiempos de Haters – Juan Salvador Miranda – Opinión

«La historia no me convence, solo me atraganta. Fulano»

Vivimos en tiempos donde abundan las Fake News y donde ha surgido una fauna muy diversa que se nutre de ellas, tales como, los Haters, los negacionistas, los antivacunas, los terraplanistas, los conspiranoicos están a la orden del día, vemos que nuestro diario vivir se vuelve un poco confuso a veces, sabemos que la historia oficial siempre reivindica al vencedor y elimina al vencido del guion, hasta ahora es la lógica que impera. Hay una suerte de vencedores vencidos que generan mucha desconfianza, el relato se suscribe a una realidad que existe en las rrss y que no se contrasta, se avala la mentira, y se miente descaradamente, porque algo quedara de esa mentira en el inconsciente colectivo, la realidad se convierte en campo fértil para la Ultraderecha.

De cierta manera las Redes Sociales se han transformado en las cloacas de la humanidad, se viralizan mentiras cada vez más fuertes y desconcertantes, para muestra un botón: Un diputado de RN que dijo que en el Wallmapu se estaba poniendo trampas vietnamitas, por cierto esa era una Fake News, pero cuanta gente creyó que eso era real.

Vemos que de una u otra forma la historia se repite. Hace 100 años la policía junto al ejército y la guardia blanca asaltaron y quemaron la federación obrera de Magallanes. Si se dan cuenta lo que sucedió en Collipulli fue lo mismo, un asalto de una turba armada, amparada por el poder. Todo es cíclico, la historia se repite.

También vemos también que un incidente entre un diputado del PC y la policía Marítima que fue grabado en una cámara de un funcionario fue a parar a manos de un líder de la Ultra Derecha. En una sana democracia eso no debería de suceder.

Cuando la historia se escriba en el futuro, se leerán los nombres de las autoridades y sus cómplices que decidieron exterminar una generación completa. También se contará la historia de los que se mantuvieron como espectadores y que esperaban que todo pasara.

En tiempos de Haters y de Fake News defendamos la memoria, ejercitemos el juicio crítico y reflexivo y no demos paso a la amnesia.

