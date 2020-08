Un fuerte ruido de Rock en Ultima Esperanza – Juan Salvador Miranda – Opinión

Tras la finalización de los ciclos de formación para la Zona Sur, los proyectos musicales participantes tienen la opción de sumarse como artistas en las plataformas para la música en vivo que realiza Escuelas de Rock y Música Popular a lo largo del país. A continuación publicamos los proyectos musicales mejor evaluados de los procesos formativos Zona Sur 2020 (http://escuelasderock.cultura.gob.cl/). Uno de esos proyectos musicales fue la banda Retrov de Puerto Natales y es la primera banda que es seleccionada para acceder al Rockodromo.

Los orígenes musicales del grupo se dan a partir del 2013 en cuando Ramiro Díaz conoció a Marcos Díaz en el Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales C-1, ambos coincidían en la idea de formar una banda. Desde entonces comenzaron con pequeños proyectos de música mediante 2013 a 2015. El año 2013 hicieron su primera banda de rock n roll llamada Green Puma junto a Carlos Barrientos e Ismael Sazo, la banda no era nada más que hacer canciones sin sentido y chistes de cosas ocurridas en el liceo, se disolvieron en el 2014 cuando Carlos sufrió un accidente, aquel mismo año 2014 Marcos y Ramiro hacen una banda tributo a The Beatles, llamada The Moths, Sazo intento estar en los teclados pero se retiraría del liceo. Finalmente en el año 2015 finalizan haciendo su tercera banda Llamada Díaz Dúo compuesta solamente por la Batería de Marcos y Ramiro en la Guitarra eléctrica para tocar covers en el liceo. Llega el año 2016 Marcos y Ramiro dejan Díaz Dúo estando un año inactivos hasta llegar al año 2017, donde vuelven a reencontrarse para volver a la música esta vez formarían una banda de Rock Industrial llamada Cóndor junto a Luis Duarte quien solo estaría 1 mes para luego abandonar la formación, Cóndor funciono hasta enero del 2018 donde tocarían por última vez en la fiesta de la cerveza más un encuentro de bandas de Puerto Natales. Marcos y Ramiro permanecerían inactivos hasta mediados de año, donde conocerían a Miguel González con quien formarían una Banda de Folk Rock llamada Indivisibles, pasando los meses en noviembre de 2018 se rencuentran con Luis Duarte y se integra a la agrupación como bajista. Las diferencias musicales no se harían notar hasta el año 2019, donde Miguel González abandona Indivisibles por no querer crear canciones originales haciendo que el grupo se disuelva por completo. Tras la disolución de dicha banda, desde las cenizas, optan por continuar, Luis Duarte junto a Marcos Díaz y Ramiro Díaz y forman su banda definitiva en formato power trio llamada RETROV. en febrero de 2019 conocerían al rapero Sirius, con dicho integrante, Retrov a primeras fue una banda de NU METAL, pero al llegar agosto de 2019 Sirius abandona la banda para seguir su carrera solista. El 01 de septiembre Retrov tendría su estilo musical definitivo Punk Rock, a finales de 2019 en noviembre se unió el miembro definitivo Enzo Gómez al bajo y Luis se ocupa de la Guitarra rítmica.

Los géneros que cultiva la banda van desde el Rock, el Punk, pasando por el Metal, el Funk y algo de Electrónica, su sonido es compacto, fresco y se puede apreciar que es una banda que profesionalizo tanto su puesta escénica como su depurado sonido.

Los miembros actuales del grupo son:

Ramiro «Ray» Díaz: Guitarra Eléctrica, Guitarra Acústica, Sintetizadores y Voz.

Enzo «Flama» Gomez: Bajo Eléctrico, Sintetizadores, Coros Y Voz.

Luis «Scyther» Duarte: Guitarra Eléctrica, Bajo Acústico y Coros.

Marcos «Znak» Díaz: Batería, Percusión, Coros y Voz.

Les dejamos una pequeña entrevista para que los vayan conociendo:

¿Por qué el nombre «Retrov»?

Fue tras disolver nuestra antigua banda Indivisibles, al día siguiente teníamos una tocata en el Festival De Los Abrazos 2019 de Puerto Natales. Entonces teníamos que crear un nombre rápido, simplemente nos basamos en nuestros gustos en común, nos encanta mucho lo «antiguo» como películas, series, videojuegos, música del pasado, lo nostálgico. Actualmente llamado cultura retro o vintage, lo fusionamos y salio el nombre de nuestra banda Retrov (Retro + Vintage).

¿Cómo fue su reacción cuando fueron seleccionados de la Zona Sur para Rockódromo 2020?

La verdad nos tomó de gran sorpresa, no pensábamos que seriamos electos debido a la gran cantidad de bandas y la competitividad que existe, estamos felices. Ya que siempre fue nuestro sueño tocar en algo más grande e importante para mostrar el mensaje de nuestra música.

¿De dónde sacan las ideas para escribir sus temas musicales?

Nuestras ideas principalmente nacen al observar el día a día que se vive nuestro país y el mundo, basta con salir a las calles y mirar lo que sucede en nuestra sociedad, desigualdad, abuso de poder, mentiras, mitos y un oasis falso que solo funciona para los grandes empresarios. También nos basamos en libros o videojuegos que no están lejos de esta realidad, la misma temática, dicen ser de fantasía, pero la realidad supera la ficción.

¿Cuéntanos sobre el proceso de grabación de ?%9CEl Nuevo Orden??

después de la salida de nuestro primer EP «5 AM» que es una especie de Demo para lo que se viene en el LP o Álbum Conceptual «El Nuevo Orden» nos han preguntado mucho como llevamos a cabo las grabaciones, el proceso hasta ahora se a hecho en la pieza de la casa del líder de la banda Ray, con un notebook, unos audífonos, monitores y una interfase de audio, casi nadie nos cree por la calidad sonora, pero es en aquella pieza el «estudio de grabación» donde se está llevando acabo el disco, simplemente conectamos los instrumentos a pedales luego a la PC y a grabar, luego cantamos con un micrófono de la feria pero con los conocimientos en producción musical, audio y masterización de Ray se logran muy buenos resultados.

¿Planes a Futuro?

Una vez terminado el LP «El Nuevo Orden» procederemos a hacer un lanzamiento tanto en disco físico como vía streaming para quienes guste más lo digital, si esto del covid 19 se detiene planeamos primero una gira regional para promocionar el disco. Si todo va bien después planeamos tocar a lo largo del país como en la zona central etc. otro plan a futuro es poder hacer gira en Argentina y si es posible también en Perú todo esto llevado con autogestión.

5 Am es el primer EP de Studio de la banda de Punk Rock Magallánico RETROV grabado a fin de año de 2019 y comienzos de 2020, este EP es la puerta de entrada a lo que será su primer LP conceptual «El Nuevo Orden» Basado en el libro del escritor George Orwell 1984 y videojuegos como HL2, Wolfentein, Doom, Homefront Etc.

https://www.youtube.com/watch?v=N1RT_JAQswg