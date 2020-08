Un nuevo can se integra a la Brigada Canina (BriCan) del SAG en la Región de Magallanes

Este nuevo funcionario se llama «Roko». Y tras un largo proceso de evaluación conductual, veterinaria y varios meses de entrenamiento, es desde esta fecha, el nuevo can detector de la Brigada Canina (BriCan) en el Sector de Ultima Esperanza, Region de Magallanes. Esto sucede gracias a la firma del contrato de donación suscrito entre la FUNDACIÓN AMIGOS FIELES NATALES SPA y el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes.

KAREN ALVARADO ALVAREZ, presidenta de la Organización de voluntarios Fundación Amigos Fieles, señaló que “Como protectora de animales nos sentimos orgullosas del logro y de la gran oportunidad que se ha brindado a Roko, pues gracias al llamado de un colaborador se pudo ir a su rescate. Verlo hoy en día siendo un funcionario canino del SAG nos llena de satisfacción. Destacamos el trabajo de esta institución al abrirle las puertas y darle un vuelco en la vida de nuestros animales comunitarios natalinos y esperamos que Roko sea el primero de muchos”.

Tras la primera preselección, Roko logró sortear, como diversas pruebas, como una evaluación conductual, evaluación veterinaria y finalmente y tras un período de 3 meses, aprobó el entrenamiento obligatorio que concluyó con la implantación de 12 olores de diferentes productos de ingreso regulado que pueden ser causales de riesgo Fito y zoo sanitario para la región y el país.

El Jefe de Oficina Provincial de Última Esperanza, Alejandro Canales Helmer, señalo que el can detector Roko, junto a la labor que ya realiza la can Lisa, nos “permitirá mejorar nuestros procesos de inspección en los controles fronterizos existentes en la provincia, siempre enfocados en mejorar nuestra atención”. Aprovecho esta instancia para agradecer además a todo el equipo de Inspectores Guías por su compromiso para lograr el éxito en la incorporación de Roko.

Por su parte el Director Regional del Servicio, Gerardo Otzen Martinic, destacó «que el SAG ha buscado diversas formas de facilitar y agilizar los tiempos de inspección de los usuarios de frontera, privilegiando los métodos de inspección no intrusiva, del cual la Brigada Canina es parte esencial» y explicó que con esta acción “estamos demostrando que cualquier perro puede cumplir con los requisitos y así integrarlo a una labor importante como es la labor de inspección de equipaje y medios de transporte en los controles fronterizos. Es importante señalar que, junto con fortalecer nuestras capacidades, le estamos dando una segunda oportunidad a animales que no tenían hogar.”