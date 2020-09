Al séptimo año resucitó, pero le duró poco – Víctor Maldonado -Opinión

 Pablo Longueira entró a la escena política pateando la puerta y enmendándole la plana a la dirigencia de su partido. Con tres anuncios notificó que quiere retomar el control del partido y si lo intenta por la vía rápida es sólo porque considera inaceptable la cantidad de errores cometidos en su ausencia.

 Se pronuncia por el Apruebo en un partido que se juega por el Rechazo. Informa que se postulará a constituyente, es decir, que quiere tomar el control de las negociaciones in situ. Desea asumir la presidencia de la UDI, lo que no deja lugar a dudas sobre lo que piensa de quienes están postulando a esa posición.

 No creo que su intento funcione, pero hay que diferenciar la estrategia propuesta, del destino de un liderazgo individual. Son cosas distinguidas.

 La estrategia propuesta tiene todo el sentido del mundo para su sector político. Corresponde a un diseño coherente, algo de lo que ha carecido la derecha tras su triunfo presidencial. Se trata de un producto refinado.

 Como toda buena estrategia se puede expresar en pocas palabras: la mejor forma de mantener la Constitución consiste en votar por el Apruebo. Si todos votamos Apruebo -dice Longueira- nadie gana y todos celebraremos. Esto hace irrelevante el plebiscito, se licúa, más aún si, por efecto de la pandemia, votan menos de lo esperado y queda a nivel de “acto simbólico”. Hay que apuntar a los moderados rescatando “lo mejor de la actual Constitución”. Si Chile Vamos se presenta unido puede lograr el 45% de los convencionales, en cambio el Rechazo no superará el 20%. La derecha debe actuar sin temor, dirigiéndose con una estrategia propia. “Dejemos una constitución para los próximos 30 años” a nuestro gusto, finaliza el exsenador UDI.

 A Longueira le van a comprar su estrategia, pero no se van a someter a su liderazgo, principalmente porque sus ideas son cuerdas pero su liderazgo es inestable. En realidad, algo más que inestable. Creer en el Mesías tiene sus complejidades, empezar a actuar como si uno mismo fuera el Mesías, tiene complejidades mayores. El día que Longueira amanece modesto se considera un estadista. No hay político bueno que pierda la calma a la primera mención de sus puntos débiles más obvios. Longueira no sólo pierde la calma, sino que pierde el control, lo que no tiene ninguna justificación posible. Sometido a una fuerte tensión Longueira colapsó ya una vez, se ha recuperado en un ambiente protector adecuado, pero estabilizarse es una cosa y recuperarse es otra.

 Tras siete años, este personaje vuelve a la UDI, pero los regresos no existen. El lugar al que vas ya no es el que conociste. La desadaptación puede ser implacable. Los regresos fallan. Ricardo Lagos lo intentó, se dio cuenta del error y se reinventó. Paso de líder a referente y eso está muy bien. Porque Lagos ya no es Lagos y Longueira ya no es Longueira. Son los mismos, pero Chile está en otra. Tenemos un personaje que no se da cuenta y por eso presenciaremos una tragedia. Le falta las lecciones de la humildad. Nunca ha escuchado que un día Mia Farrow dijo: “Ahora lo entiendo. Entonces no lo entendí. Que en la vida se trata de perder y de hacerlo de la manera más elegante posible… y disfrutar de todo lo que hay en el medio”, pero claro, Mia Farrow no es el Mesías.

Víctor Maldonado R.

Acusación constitucional

La DC se encuentra evaluando junto a las bancadas opositoras la acusación contra constitucional contra el ministro Pérez, luego que se depusiera el paro de camioneros.

 Daniel Verdessi, jefe bancada DC

 «Hemos verificado que efectivamente se ha depuesto el paro y las vías están despejadas en este momento o están en vías de despejarse (…). En este momento estamos en paralelo en una reunión con el presidente de la Democracia Cristiana para analizar y hoy en la noche nos reunimos con los jefes de bancada de la oposición para analizar ese tema»

 Diputado Matías Walker (DC)

 “Lo que nos interesa es que se despejen las carreteras; no estamos jugando a las acusaciones constitucionales”.

 Raúl Soto, jefe bancada diputados PPD

 “Las bancadas de la oposición hemos acordado continuar con el trabajo de manera conjunta para el estudio y la redacción de la acusación en contra del ministro del Interior, pese a la suspensión del paro de los camioneros”.

 “Vamos a poner todos los equipos jurídicos a disposición de este libelo”

 Jorge Brito, subjefe bancada diputados RD

 “Se analizó la situación del ministro Pérez y se acordó como bancadas de oposición que los fundamentos iniciales que llevaron a que la DC anunciara la acusación, como lo son la no aplicación de la ley de seguridad del Estado (se mantienen) (…). Vamos a continuar trabajando como oposición en los equipos jurídicos que le den sustento a la acusación”

 Fuad Chahín, presidente PDC

 «El ultimátum (de la DC) ha permitido que se acelerara las conversaciones y que hoy día se llegara a un entendimiento entre los gremios que estaban movilizados y el Gobierno».

 «En ese nuevo escenario, lo que me han informado los diputados de la bancada es que, primero, están verificando si efectivamente el levantamiento del paro es en todas partes y si eso se va a materializar en cada una de las carreteras y caminos del país».

Trabajar por un socialdemócrata

Felipe Harboe descarta un eventual apoyo a Daniel Jadue en la elección presidencial.

Senador Felipe Harboe (PPD)

 Consultado si apoyaría a una figura como Daniel Jadue: «No, yo tengo un proyecto político distinto, no creo en el comunismo. Creo que él tiene el legítimo derecho a postular y eso está bien, pero yo trabajaré arduamente para tener una opción presidencial que represente a la socialdemocracia».

 «El problema es que hoy hay que preocuparse de una cosa más relevante, que es salir de esta pandemia y la crisis económica. Quienes hoy están discutiendo candidaturas están completamente fuera de contexto, hoy lo que se requiere es que todos los esfuerzos estén dados para ayudar a las pymes, al comercio y las personas».