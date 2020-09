Después de años, resulta que no te conozco – Víctor Maldonado -Opinión

 En busca de la unidad se puede aceptar diversas evaluaciones políticas sobre propuestas, modalidades y oportunidades. Podemos discrepar en los diagnósticos, calibrar actuaciones de forma distinta y condicionar eventuales acuerdos a un cierto tipo de comportamientos que nos parezcan imprescindibles.

 Lo que no tiene cabida es la descalificación ética o política de otro como actor. Lo digo porque varios partidos de oposición vienen de la experiencia de haber compartido gobierno en la presidencia de Bachelet.

 Fue un proceso que se inició apenas concluidas las administraciones de la Concertación. Se necesitaba ampliar la base de apoyo de un futuro gobierno. Fue un acercamiento preparado por cuatro años. Al regreso de Michelle Bachelet al país el nuevo conglomerado ya estaba constituido, sólo le faltaba el nombre.

 El problema no estuvo en lo que se hizo, más bien en lo que faltó por hacer. No sólo se trataba de agregar actores, sino que se requería reformar y poner al día los ya existentes. Intentos existieron, pero no bastaron.

 Las interpretaciones posteriores, que ponen entre paréntesis este periodo, como si fuera un acontecimiento que sobrevino quién sabe de dónde, tienen un fuerte sabor a poca sinceridad. Se distorsiona la evaluación de la actuación del PC en el gobierno. Ni fue lo mismo que antes ni constituyó una novedad completa. La líder fue Bachelet y no fue un proyecto de partidos, sino compartido.

 Los equipos se integraron y la colaboración fue entremezclada. Los estilos personales y colectivos son importantes, pero la gestión estuvo integrada. Éxitos y derrotas fueron comunes.

 Lo que no estoy dispuesto a hacer es renegar de lo hecho. Después de varios años de trabajo colaborativo, no voy a mirar al lado, como por casualidad, y sorprenderme de encontrar a un comunista, escandalizándome. No es compatible con la decencia.

 Ahora puede que necesitemos otra vez innovar, los actores se pueden combinar en conjuntos que resulten originales y acorde a las circunstancias actuales. Son legítimas todas las opiniones. Pero una vez que se resuelve, cada cual se incorpora o queda fuera, según la cercanía que tenga con el liderazgo y con el proyecto. Participé porque quise y porque me pareció que era bueno para el país. Si otros pensaban distinto, podían ubicarse donde quisieran, menos entre las primeras figuras. Evaluaciones y actuaciones políticas deben ir alineadas.

 Hay quienes desean ver implementado un gobierno nítidamente de izquierda. Si esa opción existe es justo que se exprese. Otros preferiremos las opciones de centroizquierda y también debemos manifestar nuestra opinión. Tal vez esto siga el camino de primarias distintas y candidaturas distintas en primera vuelta. Aunque suene raro, puede ser el mejor camino para entenderse.

 Debemos descubrir dónde está la mayoría. Hay que poner la decisión en manos del pueblo. Despejada la incógnita, los grados de acuerdo definirán cómo seguimos. El piso será el apoyo al más representativo y el sustento a la gobernabilidad del país. Nada más podemos decir por ahora. El camino de la unidad nunca ha sido una línea recta a través de un campo despejado.

Víctor Maldonado R.

¿Hacer primarias para no respetarlas?

Pablo Vidal dijo que “una derrota en una primaria no implica que tengamos que apoyar a quien gane”, la idea fue tan mal recibida que hasta Pablo Vidal la criticó.

 Diputado Pablo Vidal (RD)

 “El titular, poco feliz de mi parte, se da en un contexto de una oposición que aún no tiene los acuerdos programáticos mínimos. No propuse desconocer resultados, pero me hago cargo de las críticas y asumo el error. Al final, una idea mala explicada es una mala idea”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 «Entonces, ¿para qué van a primarias?». “El amigo dip @pablovidalrojas ofrece fórmula de unidad difícil de entender: vamos todos a primarias municipales para elegir un candidato opositor, pero si el FA pierde no implica q apoye al ganador”.

 Diputado Marcos Ilabaca (PS)

 En su cuenta Twitter: “Estimado @pablovidalrojas me interesaría, antes de emitir un juicio, intentar entender el titular de tu entrevista, ósea si en #Valdiviacl pierde la candidata RD, ustedes podrían no apoyar al vencedor/a? Entonces no hagamos primarias, para que perder el tiempo”.

 Diputado Jorge Sabag (DC)

 “Asumo y quiero creer que a Pablo lo sacaron de contexto, o quizás se tergiversó lo que se dijo, pero si esa es la postura real del Frente Amplio, entonces que sentido tienen las primarias”.

 Diputado Gabriel Boric (CS)

 “Ir a primarias implica apoyar al que gane. Sin duda. Por eso es importante acuerdos programáticos antes”, señalaba el d

Inhabilidades electorales

El PR rechazó una posible modificación de inhabilidades electorales

 Comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del PR

 Manifestamos la necesidad de «preservar el espíritu con que se aprobó la ley que estableció límites a la reelección de autoridades, en cuanto aquella norma, que contó con amplia aprobación ciudadana, persigue precisamente impulsar la renovación política, lo cual se contrapone con ese intento de modificar, ahora, con vigencia para los procesos electorales de 2021, las inhabilidades externas».

 La iniciativa «pretende atenuar los efectos del límite a la reelección, permitiendo a quienes fueron afectados por dicha norma, buscar inmediatamente, incluso antes de terminar el ejercicio de sus cargos actuales, otros cargos de elección popular».

 «El espíritu del límite a la reelección es favorecer la renovación en la política, abriendo los espacios necesarios para que surjan nuevos liderazgos”.

 “El Congreso tomó una decisión muy importante y valiosa al aprobar esa norma, y esperamos que no sea el mismo Parlamento el que ahora pueda adoptar una decisión que vaya en la dirección contraria».