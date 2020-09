En el marco de la campaña “ISL Paso a Paso Contigo”: inician entrega de más de 50 mil señaléticas para prevención del Covid en micro y pequeñas empresas

La Seremi del Trabajo, junto al director y funcionarios del ISL Magallanes, inició la entrega de material autoadhesivo y elementos de protección personal en los negocios de primera necesidad de la ciudad.

Durante la primera visita se hizo un “barrido” por las mipymes del centro-sur de Punta Arenas.

Con el objetivo de acompañar con más fuerza a las micro y pequeñas empresas y sus trabajadores en estos complejos momentos que atraviesa la región de Magallanes producto de la pandemia, la Seremi del Trabajo, junto al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes, iniciaron la entrega de más de 50 mil señaléticas y elementos de protección personal para prevención del Covid-19 en una treintena de negocios del centro-sur de Punta Arenas.

La iniciativa se enmarca en la campaña “ISL Paso a Paso Contigo”, a través del cual se entregará de manera activa recomendaciones para el resguardo de la salud y seguridad de los trabajadores en sus puestos laborales.

“Se trata de una intensa campaña en terreno que hemos iniciado junto con el director del ISL Magallanes y parte del equipo del servicio. La idea es abarcar la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas de nuestra región, para hacer entrega de este material tan importante. No estamos escatimando esfuerzos en poder recordar, no sólo a los trabajadores y empleadores, sino también a los clientes de los locales comerciales que están funcionando, respecto de todas las medidas de autocuidado que hoy son indispensables para disminuir el alto caso de contagios que hay en la zona”, destacó la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés Schiattino.

En ese sentido, los equipos de la Seremi y del ISL Magallanes recorrerán la ciudad durante lo que queda del mes de septiembre y el todo el mes de octubre en una fuerte campaña de fiscalización, pero, sobre todo, de difusión de las medidas de prevención de riesgos.

“Esta es una entrega masiva de señaléticas con enfoque Covid. Son 12 modelos de señaléticas con tamaños diferentes para las puertas de los locales, las instalaciones de las empresas y otras pequeñas para poner en lugares como las cajas de atención de público. Estamos haciendo un barrido en la ciudad para entregar más de 50 mil señaléticas, enmarcado en las tareas del ISL como organismo administrador de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, donde nos unimos al llamado del Presidente Sebastián Piñera, que nos exige estar presentes en las empresas para apoyarlas para disminuir los contagios”, expresó el director regional del ISL Magallanes, Marcelo Triviño.

Luz Soto, administradora del minimarket Patricio Díaz -uno de los negocios visitados durante este recorrido- valoró la orientación y entrega del material, destacando que esta es la “única manera de que nos cuidemos y cuidemos a los demás”.

“Es bueno que se estén preocupando de enseñarnos a usar estos elementos, porque la gente no sabe, no entiende cómo utilizarlos. Nosotros ya lo implementamos, ya estamos trabajando con todas las medidas de resguardo que nos han entregado. Me parece excelente, muy bueno, porque se ve que las autoridades tienen interés en cuidarnos y si ellos nos cuidan a nosotros, nosotros también ayudamos a cuidar a quienes vienen a adquirir nuestros productos, así que excelente la iniciativa”, destacó.

Durante estos meses y hasta fin de año, la Seremi y el director del ISL se moverán por diferentes empresas de la zona, buscando abarcar todos los locales de la ciudad de Punta Arenas y también de Puerto Natales, en su mayoría, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).