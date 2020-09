Escogen 4 canciones Chilenas entre las 50 canciones “inolvidables” – Juan Salvador Miranda – Opinión

La BBC, La realizó el listado en medio de su proyecto “Música y Memoria”, en el día del Alzheimer donde se incluyeron 50 canciones de varios países del mundo y cantadas en diferentes idiomas. La música juega un papel fundamental en los tratamientos para combatir esta enfermedad degenerativa, la BBC viene trabajando desde hace algunos años en el proyecto «Música y memoria», dedicado a recopilar canciones inolvidables e intentar explicar el papel que pueden jugar en nuestros recuerdos. BBC Mundo elaboró la lista con la ayuda de sus lectores, que les compartieron cuál es la canción que se llevarían a una isla desierta, esa que siempre iba a estar con ellos hasta el último de sus recuerdos y entre ellas estaban estas cuatro chilenas:

«Gracias a la vida» de Violeta Parra (3°)

«Te recuerdo Amanda» de Víctor Jara (29°)

«El baile de los que sobran» de Los Prisioneros (41°)

«Vuelvo» de Inti Illimani (48°)

Revisen el listado completo a continuación:

“Bohemian Rhapsody” de Queen

“Imagine” de John Lennon

“Gracias a la vida” de Violeta Parra

“Wish you were here” de Pink Floyd

“El cóndor pasa” de Daniel Alomía

“My way” de Frank Sinatra

“Stairway to heaven” de Led Zeppelin

“Para vivir” de Pablo Milanés

“Los sabanales” de Calixto Ochoa

“I will survive” de Gloria Gaynor

“Mr. Brightside” de The Killers

“Color esperanza” de Diego Torres

“Hey Jude” de The Beatles

“La flor de la canela” de Chabuca Granda

“How deep is your love” de Bee Gees

“Los caminos de la vida” de Omar Geles

“Garota de Ipanema” de Vinícius de Moraes y Antônio Carlos Jobim

“Amor eterno” de Juan Gabriel

“Ojalá” de Silvio Rodríguez

“Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat

“Love is in the air” de John Paul Young

“De música ligera” de Soda Stereo

“La vida es un carnaval” de Celia Cruz

“Ojos Azules” de Los Uros del Titicaca

“Don’t worry, be happy” de Bobby McFerrin

“Space Oddity” de David Bowie

“Georgia of my mind” de Ray Charles

“La vida sigue igual” de Julio Iglesias

“Te recuerdo Amanda” de Víctor Jara

“Piensa en mí” de Chavela Vargas

“El triste” de José José

“Time in a bottle” de Jim Croce

“Porque yo te amo” de Sandro de América

“La bilirrubina” de Juan Luis Guerra

“Un beso y una flor” de Nino Bravo

“Los ejes de mi carreta” de Atahualpa Yupanqui

“Eres tú” de Mocedades

“Chan chan” de Buena Vista Social Club

“No sé tú” de Luis Miguel

“Te quiero” de Ricardo Arjona

“El baile de los que sobran” de Los Prisioneros

“Je ne regrette rien” de Edith Piaf

“Caballo viejo” de Simón Díaz

“Latinoamérica” de Calle 13

“Nuestro juramento” de Julio Jaramillo

“Pedro Navaja” de Ruben Blades

“Gasolina” de Daddy Yankee

“Vuelvo” de Inti Illimani

“Tengo derecho a ser feliz” de José Luis Rodríguez

“La tierra del olvido” de Carlos Vives