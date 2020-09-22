Estado de las rutas y condición meteorológica en Magallanes, martes 22 de septiembre

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 22/09/2020 HORA: 08.30 Horas
|Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
|*Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. * Desde el 09/09/2020: Prohíbase, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados de dos o más ruedas, en toda la comuna y ciudad de Punta Arenas, entre las 05:00 horas am y 23:00 horas pm, de lunes a domingo, incluido días festivos, como sigue: Lunes: 0-1 Martes: 2-3 Miércoles: 4-5 Jueves: 6-7 Viernes: 8-9 Sábado: Impares Domingo y festivos: Pares.
*La Comuna de Punta Arenas entro en Cuarentena a partir de 21/08/2022 a las 23:00 horas y desde el 11/09 a partir de las 23:00 horas entran en cuarentena las Comunas de Porvenir y Natales. *Desde el miércoles 8 de abril del 2020, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
* *Intensidades y denominación de viento en km/h.: Viento débil: de hasta 55 km/h; Viento normal: de entre 56 a 80 km/h; Viento moderado de entre 81 a 94 km/h; Viento fuerte de entre 95 a 120 km/h; Viento intenso: +120 km/h.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
CENCO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBLADO,VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA HÚMEDA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA HÚMEDA*RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA *PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: RUTA HÚMEDA CON NIEVE POR TRAMOS DESDE EL KM 15 EN ADELANTE. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: DEL KM 65 EN ADELANTE INTRANSITABLE.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIA RÍO SECO
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA SECAKON AIKENK, KM 32 AL NORTE: RUTA SECA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA SECARUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECAPRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN. RUTA Y-50: RUTA SECA.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBLADO CHUBASCOS DÉBIL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA HÉMDA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA HÚMEDA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA HÚMEDA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO NORMAL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA SECA.KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA SECAS.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA SECA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA SECA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|RUTAS CON MÁXIMA PRECAUCIÓN TRANSITABLES PARA VEHÍCULOS 4X4.
RUTA Y-405: RUTA CON BARRO, POZAS DE AGUAS Y PRECAUCIÓN POR SOCAVONES EN LA RUTA.RUTA Y- 455 RUTA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS 4X4 PRECAUCIÓN POR POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y-485: RUTA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS 4X4 PRECAUCIÓN POR POZAS DE AGUA Y BARRO. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA TRANSITABLE PARA VEHÍCULOS 4X4 PRECAUCIÓN POR POZAS DE AGUA Y BARRO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO NORMAL.
PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA HÚMEDA.SECTOR TOBOGANES: RUTA HÚMEDA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA HÚMEDA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA POR TRAMOS, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DÉBILES, VIENTO DÉBIL.
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA MOJADA.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: RUTA MOJADA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA MOJADA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA MOJADA. CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA MOJADA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA CH-250: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA HÚMEDA.RUTA Y-315: RUTA HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA HÚMEDA POR TRAMOS.RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA HÚMEDA POR TRAMOS.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA HÚMEDA POR TRAMOS.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA HÚMEDA.RUTA Y-290: RUTA HÚMEDA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA SECA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA SECA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO CHUBASCOS DÉBILES, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA HÚMEDA.SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA HÚMEDA. SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA HÚMEDA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA HÚMEDA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, VIENTO DÉBIL.
|*PRECAUCIÓN RUTAS CON NIEVE DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-851 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA HUMEDA CON BARRO. RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA HÚMEDA CON BARRO.*RUTA HACIA CALETA MARÍA: RUTA HÚMEDA CON NIEVE EN SECTORES ALTOS. *RUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA HÚMEDA CON NIEVE EN SECTORES ALTOS. SECTOR: LOS CASTORES: RUTA HÚMEDA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA HÚMEDA CON BARRO.Y-769 CRUCE LAS FLORES: RUTA HÚMEDA CON BARRO. Y- 897 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA HÚMEDA CON BARRO, HABILITADA HASTA RÍO CONDOR PREFERENCIA VEHICULOS 4X4. RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: RUTA HÚMEDA PRECAUCIÓN CON BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: CUBIERTO, SIN VIENTO.
|*PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS.
RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA MOJADA.*RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: CON MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS, DE PREFERENCIA, VEHÍCULOS 4X4.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA.
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
Estado de las rutas y condición meteorológica en Magallanes, martes 22 de septiembre
Sep 22, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like
Entrada anteriorPescadores artesanales se niegan a pasar el sector al Ministerio de Agricultura Entrada siguienteTriste balance de un gobierno inconcluso: declaración pública del Partido Comunista de Magallanes y Partido Progresista (PRO)