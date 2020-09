Evaluación Docente: aprueban la suspensión de su aplicación este año

La Sala del Senado respaldó la iniciativa que deberá cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, rechazó por no alcanzar el quórum requerido la norma relativa a la suspensión del SIMCE.

En condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados quedó el proyecto que suspende la aplicación de la evaluación docente correspondiente al año 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Ello, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad, las disposiciones relativas al dicho proceso de evaluación.

No obstante, la norma que planteaba la suspensión de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), fue desechada con 21 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, por no alcanzar el quórum requerido para su aprobación.

Cabe recordar que la moción proponía la suspensión de ambos procesos y durante la discusión en particular en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, se presentó una indicación que logró un amplio consenso en torno a la Evaluación Docente. No ocurrió lo mismo con el SIMCE, pues el Ejecutivo insistió en señalar que se realizará de manera muestral y que, en la práctica, no era necesaria la norma.

En contraposición, algunos senadores insistían en la necesidad de suspenderlo por ley, argumentando que, en las condiciones actuales, en que se ha dado la educación este año, es infructuoso aplicar el sistema de evaluación.

Al inicio del debate hizo uso de la palabra el Ministro de Educación, Raúl Figueroa y el presidente de la Comisión de Educación, senador Jaime Quintana quien explicó el alcance de la iniciativa y de la propuesta que llegó a la Sala.

Suspende el proceso de evaluación docente

Faculta, excepcionalmente por el año 2020, a los profesionales de la educación para no rendir los instrumentos de evaluación del cumplimiento de los estándares de desempeño profesional y el conocimiento de las bases curriculares, correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente; y para no rendir la evaluación, de carácter formativa, de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula.

Dispone que los profesores que deseen acogerse a esta excepción deberán solicitarlo al sostenedor respectivo, el que estará obligado a darle curso, produciéndose de pleno derecho la suspensión.

El mismo efecto producirán las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de este proyecto como ley.

Establece que, respecto de aquellos docentes que decidan voluntariamente someterse al proceso de evaluación docente 2020, se posterga para los meses de marzo, abril y mayo de 2021, la presentación del registro audiovisual contemplado en el instrumento de evaluación del cumplimiento de los estándares de desempeño profesional, consistente en la presentación de un portafolio profesional de competencias pedagógicas que evalúa la práctica docente de desempeño en el aula.

Durante la votación en Sala hicieron uso de la palabra los senadores:

Claudio Alvarado

«Ya hay habilitado un procedimiento para condiciones especiales sobre medición de la calidad de la educación. Vamos a votar favorablemente las disposiciones sobre evaluación docente, pero no lo del SIMCE»

Yasna Provoste

«Celebramos que el Ejecutivo se haya allanado a presentar una indicación que entrega certezas a los profesores en torno a la evaluación docente…sobre la evaluación de la calidad, la pregunta es ¿qué se va a medir? «

José García Ruminot

«Dada la situación que vive el mundo y el país, la evaluación docente enfrenta una situación distinta…que el SIMCE el 2020 sea muestral es una forma de abordar la evaluación de este año»

Carlos Montes

«Ha habido muchos aprendizajes y objetivos logrados que no corresponden al currículum clásico y hay muchos profesores potenciado estas nuevas formas, sería bueno evaluarlo. No podemos comprarnos una idea reduccionista de la educación»

Álvaro Elizalde

«Es evidente que en condiciones de pandemia la aplicación de la evaluación docente y el SIMCE no puede ser aplicados como en tiempos normales…hay una necesidad de evaluar los mecanismos de evaluación»

Rodrigo Galilea

«Valoro que el Ministerio haya buscado las condiciones para que hubiera unanimidad en este tema, más allá de las prevenciones sobre su necesidad…el año pasado tampoco se hizo SIMCE y se hizo algo de carácter muestral»

Alejandro Navarro

«Cuántas muestras necesita el Ministerio para ver que estamos en un estado distinto. ¿Qué va a evaluar?, hay niños que no tienen conexión…pedagógicamente si este año ha sido así de complicado, los resultados no van a servir»