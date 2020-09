La unidad regional posibilita la unidad presidencial – Víctor Maldonado – Opinión

 La derecha ha intentado permanentemente postergar la elección de gobernadores regionales. No sólo no lo ha logrado, sino que ha puesto aún más de relieve que lo que está en juego es de enorme importancia y que lo vamos a decidir entre todos en el próximo mes de abril.

 La razón dada por el oficialismo son las de agregar nuevas atribuciones, funciones y recursos a esta nueva instancia. No parece ser esta la razón principal. La derecha en el poder tuvo todo el tiempo para modificar la legislación respectiva, pero no lo hizo. El gobierno de Piñera generó los obstáculos, por medio de su inacción, que ahora utiliza como excusa para frenar un proceso en marcha. Este no es un proyecto que le agrade y es eso lo que explica su pasividad y su aparente interés de último minuto.

 En la oposición también se tiene conciencia de las imperfecciones de la ley. Solo que este hecho afirma la necesidad de implementar ahora esta elección. El mayor impulso qué se puede dar a la descentralización es otorgarle cara visible y legitimidad democrática a un proceso que deberá perfeccionarse en los próximos años. Sin autoridades electas avanzaremos poco, mal y lento.

 Queda demostrado que la descentralización avanzará más y mejor desplazando a la derecha del poder. Todos los sectores de la oposición debieran darse cuenta de la magnitud de lo que toca decidir en pocos meses. Podemos obtener las gobernaciones regionales, con la sola condición de lograr un acuerdo práctico, pero de dimensiones históricas.

 Dejar lo que suceda a la suerte no parece una buena idea. No se trata de realizar apuestas o cálculos porque esta será una elección que se define a favor de quien reúna el 40% de los votos y la derecha está más o menos en esta cifra a lo largo de todo el país, con las excepciones de rigor.

 El camino fácil consiste en intentar la unidad en segunda vuelta, es decir, para un evento que no es seguro que suceda, cuando no queda otra y se desaprovecha la oportunidad de darle contenido a la unidad de propósitos.

 Partir bien significa asegurar gobiernos de mayoría, base de apoyo político amplia, programas de acción concordados y estabilidad institucional.

 Una nueva etapa de la descentralización del país no debiera ser enfocada utilizando las más rancias prácticas políticas del cálculo de muy corto plazo. La unidad no debiera ser lo último que se intenta, sino lo primero que se propone. Es el camino para llegar a ser gobierno. La vieja política no es aquella que practican los más antiguos, es la que realizan aquellos que se dejan envejecer antes de tiempo, no percibiendo lo inédito de los desafíos que se enfrentan.

 No se podrá llegar a segunda vuelta en una elección presidencial con la oposición unida sin haber tenido la experiencia de votar unos por otros en una elección importante. Tal como nos vaya en las elecciones de gobernadores regionales es cómo nos irá en la definición presidencial futura. Tenemos muchas elecciones por delante, podemos dedicar casi todas ellas a perfilar posiciones particulares, pero debiéramos dejar al menos una en la que la búsqueda de perfiles propios se pone ante la búsqueda de un bien común superior.

 “La vigencia de los Derechos Humanos es de carácter universal y por lo mismo condeno cualquier tipo de violación en el lugar que sea y venga de donde venga”.

 “La condena clara y taxativa a las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, no debe confundirse con la complicidad que algunos manifiestan con la intervención extranjera que desde hace décadas se lleva a cabo sobre dicho país”.

 “De la misma manera, llamo a todas y todos los actores políticos chilenos a centrar sus esfuerzos en resolver las violaciones a los DD.HH que suceden en Chile, a luchar por la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de todas las víctimas de los crímenes cometidos en dictadura y también en el actual gobierno”.

 “Tenemos un desafío como país, y que es mucho más urgente y necesario que pretender erigirnos en jueces de otros países con tantos o más problemas que nosotros mismos”.

 Fuad Chahín, presidente DC

 “El PC dejó pasar una gran oportunidad para poder mostrar coherencia en materia de derechos humanos. Pudo haber condenado sin matices, sin ningún tipo de adorno y explicación las flagrantes y graves violaciones a los derechos humanos».

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “El PC de Chile se degrada al defender a un régimen como el de Maduro».

 Emplazamiento a Daniel Jadue: «Él, que ha manifestado aspiraciones mayores, no puede dejar ninguna duda ni caer en la ambigüedad frente a cuáles son sus compromisos, los principios democráticos y la defensa universal de los derechos humanos».

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Esas declaraciones cruzan una línea fundamental para la izquierda democrática (…) El PC con su declaración muy extensa respalda a Nicolás Maduro y prefiera atacar los informes de la ONU. Tenemos una discrepancia bien clara”.

 Senador Carlos Montes (PS)

 “Lo primero que el PC debe opinar es respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela que ellos saben, independiente de este informe”.

 “En Venezuela hay violaciones a los derechos humanos, hay una situación que es inaceptable para los demócratas y hay que buscar una salida democrática efectiva”, este informe aporta “datos concretos” y no solo “especulaciones”.