Los brazos cortos como emblema de gobierno – Víctor Maldonado – Opinión

 El uso de la violencia es un recurso que utilizan las minorías y es una confesión de su incapacidad de poder ganar haciendo uso de argumentos. Los que no puede hacer una minoría violenta es amplificar el efecto de sus acciones a nivel nacional. No lo pueden hacer directamente con sus acciones, pero sí lo pueden lograr si caen en la sobrerreacción, tal como lo que hemos visto en el caso de la movilización de los camioneros.

 Lo que ha logrado el gobierno al mostrarse débil con los chantajes e ineficaz con los incendiarios es producir una cadena nacional que promociona a los violentos como exitosos. Es lo que podemos ver por las portadas en los diarios y la distribución de minutos en televisión. Las primeras planas las han acaparado la seguidilla de incendios provocados, no los camiones en la carretera.

 Nadie sabe para quién trabaja y menos en este caso. Son las estrellas enmascaradas del espectáculo los grandes ganadores desde su propio punto de vista. Si los camioneros se han movilizado para conseguir más seguridad, no está muy claro que estén consiguiendo algo.

 Todo gracias a un gobierno con brazos cortos como emblema. Nadie les dijo a los camioneros “nos enfrentamos a un enemigo cruel y poderoso que no se detiene ante nada ni ante nadie”. Lo que se dijo es que, como cortaban las carreteras intermitentemente y algunos podían pasar, se declaraba sus acciones como pacíficas. Mucha imaginación, malas excusas, pero poco de orden público.

 Mientras la gobernabilidad se comprime, los incendios se expanden. Se tiene la fuerte sensación que las soluciones no se están implementando y que los problemas se multiplican independientemente de la pertinencia de las demandas que se expresan.

 Ahora los camioneros han rechazado la oferta que se les ha hecho, luego de trabajarla en detalle con sus dirigentes. En esto se han vuelto a equivocar porque lo que no han ganado en imagen pública, tampoco lo están consiguiendo en resultados concretos. No conseguirán mucho y comenzarán a acumular costos.

 Esta resolución se puede explicar por el fracaso previo en lograr una amplia comprensión social de sus demandas. Este movimiento no es popular ni puede escudarse en buscar proteger a la población en general. Es la primera vez que ocurre que una acción de este tipo ocupa la cuarta preocupación hasta el día de hoy, después del covit, del desconfinamiento de comunas y hasta de la evolución de las candidaturas presidenciales.

 Quienes sean los que pensaron que aumentando la presión conseguirían mucho más de lo ofrecido, han cometido un error de proporciones. Puede que un movimiento se juzgue inicialmente por su convocatoria, pero la mayor virtud consiste en graduar hasta dónde se puede llegar y cuándo hay que concretar acuerdos. Dejaron pasar ese momento y se equivocaron. El gobierno se jugó por diferir el enfrentamiento a la vista de obtener un acuerdo rápido. La sorpresa por el rechazo a su propuesta es auténtica. Ahora el Ejecutivo ha quedado acorralado y, en esas circunstancias, hasta un gobierno débil recuerda que es gobierno y saca fuerzas de flaqueza.

Víctor Maldonado R.

Paro camionero

La oposición ha criticado fuertemente la actuación del gobierno durante el paro camionero.

 Diputado Matías Walker (DC)

 “Si el ministro del interior no invoca la ley de seguridad interior del Estado, y no se preocupa de restablecer el imperio del derecho, se expone a una acusación constitucional por infracción a la ley y a la constitución”.

 Raúl Soto, jefe bancada diputados PPD

 “Si hay que aplicar la ley de seguridad interior del Estado le pedimos que lo haga, de lo contrario habría una omisión negligente del gobierno en esta materia”.

 “El Ministro del Interior no puede mirar para el techo, y dejar de aplicar la ley ante las amenazas y el incumplimiento flagrante de la legislación chilena frente a este gremio”.

Evaluando el pasado de la centroizquierda

Las críticas de Daniel Jadue a gobiernos de la Concertación han sido replicada desde la centroizquierda.

 Daniel Jadue, alcalde de Recoleta (PC)

 “Si la socialdemocracia chilena hubiese sido capaz de hacer lo que en el resto del mundo la socialdemocracia, sobre todo la europea, ha planteado, no estaríamos donde estamos”.

 “La Concertación no es lo mismo que la Nueva Mayoría. En los primeros cuatro gobiernos nunca hubo voluntad real de hacer los cambios que se hicieron en el segundo mandato de Bachelet”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Entiendo que a Jadue le guste ver las cosas como que seguimos en la Guerra Fría, como si fuera de uno y otro lado del muro, pero la vida es más diversa. Le quiero sugerir al alcalde que si él tiene alguna pretensión de ser más allá que alcalde, tiene que aprender a respetar a quienes pensamos distinto a él y no por eso ser objeto de una descalificación permanente. Sobre la base de la crítica permanente a quienes no piensen como los comunistas es muy difícil construir mayorías y pretender gobernar el país”.

 Diputada Maya Fernández (PS)

 “Este no es el momento de la pelea. Tengo mucha cercanía con Jadue como la tengo con Beatriz Sánchez respecto de las ideas y necesidad de transformar el país. Es momento de estar unidos, porque necesitamos sacar la mayor cantidad de constituyentes (…) dejemos la presidencial para el futuro”.

 Senador Felipe Harboe (PPD)

 “El comunismo es una doctrina en extinción en el mundo. Los socialdemócratas hemos cambiado el mundo para mejor con responsabilidad”.

 Natalia Castillo, presidenta RD

 En su cuenta Twitter: “Linda tu forma de pedir unidad…”. “Lo primero es seguir ganando el plebiscito de octubre”.