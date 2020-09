Prestación de mamografías volvió a operar en el Hospital de Puerto Natales

Debido a la contingencia sanitaria, la Unidad de Urgencia Ginecoobstétrica comenzó a compartir espacio con el Servicio de Imagenología, viéndose afectada las prestaciones de mamografías. Pero ya pasado varios meses de este inconveniente, el servicio del mamógrafo comenzó a operar nuevamente en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos.

Así lo dio a conocer Ziva Estefó Eterovic, surpervisora (s) del Servicio de Imagenología del hospital natalino, quien acotó: “Estuvo sin operar el mamógrafo, ya que hubo una distribución de áreas en el hospital, donde se sacó a la unidad de Urgencia Ginecoobstétrica y se reubicó en el Servicio de Imagenología”, dijo Ziva.

Además, la tecnólogo médico agregó que “en un principio se planificó por tres meses, pero esto se prolongó. Finalmente se creó un espacio para ellas, se demoró 6 meses la construcción del lugar que iban a utilizar y nosotros, como Servicio, pudimos volver a ocupar la sala de mamografía y de ecografía que estaba siendo utilizada por ellas”.

De esta forma, la agenda de horas para las pacientes es de 8 de la mañana a 17 horas de lunes a jueves y de 8 de la mañana a 16 horas los viernes. “Nosotros hacemos mamografías internas particulares y derivadas del Cesfam”, añadió Estefó.

Incluso, la supervisora (s) del Servicio de Imagenología explicó que “los pacientes que tengan su orden médica pueden acercarse a la ventanilla de Imagenología (primer piso del hospital) entre las 8 y las 13 horas y entre las 14 y las 17 horas para solicitar su hora de manera presencial”.

“Las pacientes que son derivadas del Cesfam, ellos manejan una lista de espera y nosotros les damos horarios para que puedan darles hora a las pacientes; por lo tanto todos los días entre las 14 y las 17 horas hacemos mamografías a pacientes derivadas del Cesfam. En este caso no tienen que venir a pedir hora”, recalcó Zina Estefó Eterovic, agregando que “es importante recalcar que los pacientes deben traer sus exámenes anteriores, si la paciente se hizo la mamografía en el hospital o en el Hospital Clínico de Magallanes no hay problema, pero si la realizó en alguna clínica particular, debe traer su examen”