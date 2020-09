Proceso Constituyente: Importancia de la Participación de las Mujeres – Ingrid Melipillán – Opinión

Hoy, me senté a escribir desde lo que coloquialmente decimos “la guata”, reflexionando en el por qué debemos pensar en el proceso constituyente con una mirada feminista, entendiendo el feminismo como “un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres además de una teoría social y política”, desde este punto de partida, y ya teniendo en cuenta más o menos que es el feminismo, les planteo entonces: Debemos dejar de temer que este proceso nos pertenece a todes, donde claramente las mujeres tienen un rol fundamental, incidir a través del diálogo, y la construcción colectiva que esta nueva constitución sea equitativa, equilibrada, y que represente a todos los sectores en nuestro país.

Esta constitución debe marcar el inicio a un proceso de reivindicación de los derechos de las mujeres en todos sus contextos, y un real cambio y transformación cultural, erradicar el patriarcado, erradicar las discriminaciones, y valorar todas las formas de sentir y vivir, donde el desarrollo de las personas sea lo central, donde la justicia social sea eje articulador, donde las normas jurídicas adopten las diferencias y las similitudes, y reconozcan e integren los conceptos de equidad y género.

Hoy escribo, desde el centro de mi ser, como mujer, como descendiente de nuestro pueblos originarios, que busca y espera que nuestro país reconozca y entienda que somos hijas e hijos de esta tierra que no tiene fronteras, que la diversidad es un camino ineludible, por eso me atrevo a realizar este llamado, por la convicción que tengo y la esperanza de que estamos transitando el camino correcto, votar apruebo, pensando en que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres, en igualdad de condiciones, porque creo necesario que con este proceso constituyente, debemos luchar por erradicar los vicios de esta sociedad que naturaliza aquello que nos daña y desune.

Hoy les escribo como militante de un partido político, donde aún podemos observar una estructura rígida, a pesar de los avances, de las leyes que nos obligan a la paridad, falta avanzar en la conciencia misma de quienes son parte, falta deconstruirse y volver a entender que tanto mujeres como hombres aportamos a la construcción social y buscamos el bien común para todes, siento que son espacios donde podemos aportar, y debemos transformar, las mujeres tienen las capacidades para asumir liderazgos y ser parte de la toma de decisiones, y en esto tengo la convicción que ello se hace desde adentro, sin temor a quebrar estas estructuras verticalizadas y machistas, todes debemos reeducarnos y reaprender sobre equidad de género, transversalización y respeto a las diferencias, los partidos políticos deben representar a todas las personas, por ello creo que a pesar de las críticas, ese es mi lugar hoy, desde ese espacio acabar con el patriarcado, y recuperar la confianza de la ciudadanía, en el quehacer político partidario, con honestidad y transparencia.

Por ello es importante pensar en el proceso constituyente, como un espacio de participación real, pluralista, donde todas las mujeres sean parte del debate, todas somos importantes, todas tenemos algo que aportar, la democracia se hace plena, cunado la ciudadanía se comunica, dialoga, reflexiona,, entorno a lo que es necesario y justo, y de ese debate no podemos quedar ajenas.

Hoy les escribo, desde lo más profundo de mí ser, como mujer, como profesional, madre, hermana, hija y compañera, invitándolas a caminar juntas, por un chile distinto, amable, empático, sororo. Arriba las mujeres que transitan por esta vida, luchadoras incansables, por un plebiscito feminista y hasta que la dignidad se haga costumbre.

Ingrid Melipillán Muñoz

Colectivo Vanguardia Comunitaria