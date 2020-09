Una palabra: autocuidado – Juan Salvador Miranda – Opinión

“El virus no entiende de feriados, ni de llamados presidenciales” Alejandra Matus

Este gobierno no está entendiendo nada, primero tenemos un ministro de educación que quiere que regresen los alumnos a clases sin darse cuenta que el covid 19 aún no está controlado a nivel global y después tenemos a un ministro de salud que nos dará permiso para celebrar el 18 de septiembre, creo que esta gente no ve noticias, no se conecta con la realidad, les doy dos ejemplos:

Jean-Michel Blanquer, ministro francés de Educación, dijo el viernes (4.9.2020) que 22 escuelas de su territorio se vieron obligadas a cerrar sus puertas por coronavirus.

EEUU celebro un sombrío 4 de julio con muchos estadounidenses confinados en sus hogares en medio de un aumento alarmante en los casos de coronavirus.

El poder en nuestro país no se está dando cuenta que la humanidad se está enfrentando a una gran amenaza sanitaria y el «Centralismo» a demostrando sus peores desaciertos en mitad de la Pandemia eso lo podemos ver tanto en Punta Arenas, como en Concepción y Antofagasta.

El gobierno debe de poner un cable a tierra y detener toda esta improvisación porque así como están las cosas vamos directo a una gran tormenta. Se supone que el gobierno debe de protegernos, pero aquí esta primero la economía no la salud de los ciudadanos.

Fundamentalmente hay que apelar al autocuidado, recuerden que el Virus estará presente por mucho tiempo más, por eso, usen bien la mascarilla, lávense frecuentemente las manos y mantengan la distancia física. Se espera que a mediados del 2021 se podrían comenzar a realizar vacunaciones masivas, otro dato hay cerca de 26 vacunas experimentales, pero hasta que eso suceda en estos tiempos difíciles la principal vacuna son ustedes, nunca olviden eso.