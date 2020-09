Víctor Jara y el Rock. Víctor Jara / Los Blops – El Derecho a vivir en paz – Juan Salvador Miranda – Opinión

Producto de una composición conjunta entre Víctor Jara y Los Blops. El gesto de Jara trabajar con ellos resulta bastante significativo. A pesar de que Los Blops grabaron para DICAP (la compañía disquera del Partido Comunista Chileno) no eran muy bien vistos por el contingente de la Unidad Popular hasta que Víctor Jara decidió grabar con ellos. El resultado es una canción cuya forma ascendente remite a lo mejor de la psicodelia inglesa: pastoral y urbana al mismo tiempo, lejos de ser una canción pacifista como podría indicar el título, se trata de una canción solidaria con la lucha de Vietnam. El proliferar de nombres y lugares vietnamitas podrá parecernos ajeno en estos días, pero la música invade la totalidad del sentido histórico, dejando al descubierto una demanda universal, casi fuera del tiempo. (www.internationalallende.org/playlistses/victor-jara-los-blops-el-derecho-a-vivir-en-paz/)

Durante los años 90 en la ciudad de Temuco asistí a una conferencia sobre “La música independiente” en ella estaba de panelista Alfredo Lewin (ex vj de la MTV, crítico musical y comunicador social) el abre la conferencia y manifiesta que Víctor jara era nuestro Bob Dylan, de una manera u otra lo que él afirma se ajusta a la realidad, primero la obra de este gran referente de la canción ha trascendido en todo el mundo, los más grandes músicos del Rock han versionado: Bruce Springsteen “Manifiesto”, Robert Wyatt “Te recuerdo Amanda”, Peter Gabriel ”El Arado”, Pedro Aznar “Deja la vida Volar”, Jorge Gonzalez “Paloma quiero Contarte”, Weichafe “El Cigarrito”, Ratos de Porao “Canto Libre” y homenajeándolo: The Clash (con el tema“Washington Bullets”), Simple Minds (Con el Album, dedicado al cantautor“Streets Fighting Years”), el músico Tom Morello(Rage Againts the Machine, Audioslave) constantemente lo tributa desde sus redes sociales. También el sello Alerce el año 1988 lanzo un Tributo punk-rock. La Floripondio, Cacho Vásquez, Mecánica Popular, Fermín Muguruza, Pedro Aznar, La Pozze Latina, Los Miserables y Boom Boom Kid son solo algunas de las bandas que se pueden encontrar en este compilado.

Victor Jara conquisto a las generaciones de la distorsión y la del discurso directo, él es considerado un eslabón fundamental del Rock, alguien que fue consecuente hasta las últimas consecuencias y su memoria perdura entre guitarras eléctricas y rimas urgentes.

Lo manifestó Alfredo Lewin en referencia de que Víctor Jara era nuestro Bob Dylan es verdad, cuando el realiza “El derecho de vivir en paz” con Los Blops, equivale a lo que hizo en cantautor gringo un 25 de julio de 1965 cuando se colgó una guitarra eléctrica y cambia la historia para siempre.

Compartir Pin 0 Compartir