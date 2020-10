Autoridad sanitaria duplica en Magallanes fiscalizadores para pandemia covid-19

En el marco de la visita a la región de la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, esta Autoridad indicó que la situación de Magallanes es compleja y hay diversas comunas en Cuarentena, que es una de las medidas más extremas para contener esta pandemia.

Señaló la Subsecretaria Daza: “Sin embargo, hemos visto que la situación sigue siendo muy difícil, por lo tanto se han decidido varias medidas para poder implementar en Magallanes. Hemos decidido duplicar el número de fiscalizadores a 30 para aumentar las inspecciones de cumplimiento de normativas sanitarias región, uso de mascarilla, distanciamiento social y control de permisos para quienes acceden como clientes a locales y también que los trabajadores de las empresas esenciales deben contar con un permiso único colectivo”. Indicó, que es importante “que no se den más permisos que los que corresponden porque sabemos que la movilidad es uno de los efectos más negativos para contener la pandemia”.

Junto a este nuevo personal, se encuentra ya en la Autoridad Sanitaria 30 fiscalizadores en las aduanas y cordones sanitarios para asegurar que las personas cumplan con lo establecido.

En este marco es muy importante el autocuidado, las fiscalizaciones y que el comercio respete las medidas. Fue clara e indicar que no podemos tener un fiscalizador en cada esquina o comercio, necesitamos que las personas respeten las medidas sanitarias. Y no se reúnan socialmente ya que gran parte de los contagios en la región son intradomiciliarios. “Se deben suspender los encuentros familiares y sociales por un tiempo para que esta cuarentena no se prolongue”.

Distinguió que estamos frente a una enfermedad que puede ser tremendamente grave. “Ustedes saben cómo está el hospital, los trabajadores de la salud, entregando su 100% para poder atender a los pacientes graves que hoy están hospitalizados en la red asistencial de Magallanes. Estos funcionarios están agotados, llevan meses trabajando y aunque lo van a seguir haciendo, es importante que por ellos, también que todos respetemos estas medidas”. El Incumplimiento de estas medidas, involucran la aplicación de multas que comprenden desde 0.9 hasta mil UTM.

El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, a acotó que también en las oficinas provinciales habrá un aumento de fiscalizadores que permitirá abarcar también las comunas rurales, que fue una petición de los propios alcaldes.