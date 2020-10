Concejala Verónica Aguilar reitera la urgencia de conformar una mesa Social para afrontar la crisis sanitaria en Punta Arenas

Califica de insuficientes las medidas tomadas por las autoridades locales

Tras reunirse con representantes de movimientos ciudadanos, trabajadores informales e independientes, la concejala Verónica Aguilar manifestó que no ha existido dialogo con los distintos actores de la sociedad civil, teniendo como consecuencia a la ciudadanía sumida en la incertidumbre y la desesperanza. Además, señaló que las autoridades regionales han estado ausentes. Durante el mes de Agosto, La concejala solicitó al ex intendente Jose Fernández, realizar una mesa social, que sumando la mirada de los actores sociales, sin excepción logre implementar medidas de carácter técnico para afrontar la crisis sanitaria, que ha profundizado la crisis social y económica, con un fuerte impacto en los hogares de Punta Arenas.

“La situación en Punta Arenas es compleja, he visto de cerca como familiares y amigos han tenido que despedirse de sus seres queridos sin saber si los volverán a ver dejándolos en urgencias de algún hospital, he visto como mis amigos que trabajan en los servicios de salud están agotados, estresados, con temor pero con una fortaleza para seguir tremenda, al igual que muchos no han visto a sus familias en meses, he visto como niños y adultos mayores estresados por el encierro están con angustia, crisis de pánico , estrés, en fin.” señaló.

“He visto, en terreno, como muchas familias han sido desalojadas por no pagar sus arriendos, amigos, vecinos, hoy están en una incertidumbre tremenda porque no hay plata para pagar las cuentas o comprar la comida diaria, he visto la desesperación de vecinos que ya no saben qué hacer, que lo han intentado todo, y que simplemente se les han cerrado las puertas, he visto como amigos que con mucho esfuerzo tenían sus locales, peluqueros, hostales, cafeterías, y otros, están sentados con las manos atadas sin poder trabajar. El gobierno, el Estado, solo ha puesto trabas burocráticas para acceder a beneficios con requisitos inalcanzables, como el registro social de hogares que muchas veces los porcentajes están aumentados. Los vecinos no necesitan postulaciones, necesitan recursos, necesitan alimentos, necesitan seguridad, necesitan confianza”.

Sobre las medidas anunciadas por la intendenta Jennifer Rojas señaló “Las medidas cada vez más restrictivas impuestas en nuestra región, solo sirven para confinar y empobrecer a estos cientos de vecinos, solo sirven para exponer a cientos de trabajadores de las famosas empresas esenciales, que cuando tiene un trabajador contagiado, les ponen problemas con licencias, y no existen los resguardos laborales pertinentes, éstas medidas solo benefician al gran empresariado y perjudican a la gran mayoría de los vecinos y vecinas. Perjudican a nuestro personal de salud, que mientras esperan que la gente se cuide, el gobierno permite el ingreso de cientos de trabajadores “esenciales».

La concejala Aguilar advierte que existe un clima de tensión y anticipa posibles manifestaciones “nuestra región está en alerta, nuestros vecinos se están muriendo por la pandemia y otros están confinados al hambre y la pobreza, y al presidente Piñera no le importa. Estamos cansados de ser el laboratorio de chile, o el patio trasero de este gobierno que es sordo, ciego y mudo. Los vecinos hicimos un compromiso desde el día 1 de cuidarnos, y así se vio en la primera cuarentena, hoy los responsabilizamos a ustedes, sus medidas poco claras, sus contradicciones, sus errores no forzados, sus defensas a las aerolíneas y grandes empresas “esenciales» nos tienen en una situación desastrosa”

Finalmente concluyó que exige la conformación de una mesa transversal de carácter social, para la búsqueda de soluciones a nivel local, con la voz de las personas que están siendo directamente afectadas por la pandemia “No podemos seguir esperando, el tiempo de trabajar en conjunto es ahora, vuelvo a exigir con fuerza la creación de una mesa social que aborde de manera técnica la crisis sanitaria, social y económica que nos afecta.