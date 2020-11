Diputada Amar ratifica su apoyo a segundo retiro del 10% de los fondos previsionales votando a favor del proyecto

La legisladora de Magallanes ratificó lo señalado con anterioridad de que iba a apoyar el proyecto de ley que permitirá un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, votando a favor de la iniciativa, la que fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados.

Ratificando lo señalado en días anteriores – y manteniendo su voto a favor al igual que el primer proyecto de ley – la diputada Sandra Amar, aprobó el proyecto de ley que permite el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

Amar afirmó que “hoy aprobamos el segundo retiro del 10% y la responsabilidad de su aprobación quedará en el Senado, que lo analizará en segundo trámite. Y voté con la convicción de ayudar a miles de familias de Magallanes que lo están pasando muy mal con la pandemia del Covid 19 en materia económica, porque insisto, el panorama del país no ha cambiado en nada durante estos últimos 8 meses”.

“Hay miles de personas independientes, peluqueras, gente vinculada al sector del turismo y la gastronomía entre otros, que no están recibiendo ingreso alguno en estos meses debido a que estamos en una cuarentena que no sabemos cuándo terminará. Y al igual que la vez anterior, aprobamos este 10% porque el Gobierno no hizo mayores esfuerzos para apoyar económicamente a los chilenos por lo que lamentablemente tuvimos que recurrir nuevamente a esta fórmula”, dijo la diputada Sandra Amar.

Cabe agregar que el proyecto de ley fue despachado al Senado donde cumplirá su segundo trámite constitucional.