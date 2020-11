Gremios de Turismo y Comercio exigen a las autoridades una respuesta urgente a sus demandas y hacen énfasis en el término de la cuarentena.

Puerto Natales es sin duda la puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine y en los últimos años se ha transformado en una ciudad turística. Cada temporada pasan por sus calles miles de turistas de todo el mundo, dando vida a una economía local que ha visto crecer emprendimientos asociados al alojamiento, transporte, gastronomía, artesanía y comercio. Así mismo, han nacido nuevas agencias de viaje, guías de turismo y proveedores que abastecen esta gran cadena de valor, la cual da trabajo al 25% de las personas que viven en esta ciudad. A raíz de la pandemia y dadas las restricciones establecidas por la autoridad sanitaria, hace ya 8 meses que estas personas no han podido generar ingresos, situación que se ha vuelto insostenible.

Luego de organizar una serie de actividades, con el objeto de mostrar a través de las redes sociales, medios de comunicación y también presencialmente, que mucha gente local ha tocado fondo y necesitan rescate financiero urgente y la opción de volver a trabajar para poder sobrevivir, sostuvieron una reunión con la máxima autoridad regional, a quien hicieron entrega de una carta formal detallando sus demandas. Ya se han sostenido reuniones con los senadores Carolina Goic y Carlos Bianchi y con los diputados Sandra Amar y Karim Bianchi, también con alcalde de Fernando Paredes de Natales y se continuará con una agenda de reuniones con todas las autoridades regionales y nacionales presentando los planteamientos de los representantes gremiales del comercio y turismo durante la próxima semana en búsqueda de los compromisos, apoyos e iniciativas que permitan dar solución a las diferentes problemáticas.

La visión de los gremios

La gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, Adriana Aguilar, enfatiza “La necesidad de una reactivacion en el área comercial y turística debe ser prioridad a la par con el adecuado manejo sanitario.

El patrimonio de cientos de familias y empresas en todos los sectores se está viendo afectado y tiene en jaque a una comunidad que pide a gritos el retorno a la normalidad. Comunidad que tiene toda la disposición de aplicar los protocolos que sean necesarios para que ésto sea posible”.

Por su parte, el Presidente de los Guías de Puerto Natales, Rodrigo Pérez, agregó que «entendiendo la naturaleza de la mesa publico privada del Parque Nacional Torres del Paine convocada por CONAF, agradecemos la apertura, pero las necesidades de trabajar siguen siendo las mismas. Entendemos que no serán resueltas de un momento para otro, y es por eso que nuestro compromiso con los los trabajadores locales será el seguir abogando por una apertura responsable de nuestra ciudad”.

El dirigente del Pueblo Artesanal Ethern Aike, Javier Torres, es claro en señalar que “necesitamos urgente volver a trabajar, ya que son 8 meses sin generar ingresos. Los artesanos no pueden seguir sosteniéndose económicamente y los instrumentos de Fomento del Gobierno no llegan a todos, por ejemplo, los Reactivate de Sercotec. Recibir un bono de forma directa sería importante”. Juan Gómez, presidente de la Agrupación Barrio comercial 25 de Octubre, menciona además que “hay un tema muy delicado que no se ha tocado, que es el tema de patentes y permisos de circulación. Queremos saber cuál es la posición del alcalde en cuanto a una propuesta económica del pago de patentes comerciales, ya que a pesar de estar sin trabajar los miembros de nuestra agrupación en su mayoría ya las pagó”.

La Gerente de la Asociación de Hoteles y Torres del Paine, Andrea Téllez, indicó que “lo importante es entender que Natales y Torres del Paine son comunas que conviven en forma conjunta, la apertura del parque es una buena señal para el mercado, pero no es suficiente para salvar a miles de emprendedores, empresas, trabajadores y familias que dependen del turismo. El Plan Paso a Paso mantiene en cuarentena a la ciudad de Puerto Natales hace más de 2 meses, con pocas posibilidades de pasar a Fase 2, dados los parámetros sanitarios actuales. Por lo tanto, se requiere urgente una evaluación y estrategia sanitaria y económica diferente, acá está en juego la supervivencia muchas personas, el impacto en la pobreza y también su salud mental. Por último, creemos más en medidas como exigir PCR negativo a quienes ingresen, una buena trazabilidad de los casos y aplicar protocolos y medidas sanitarias, cuidando siempre a los adultos mayores, que son los de mayor riesgo, concluyó. Apoyo transversal de Alcaldes de Natales y Torres del Paine El Alcalde de la comuna de Natales señala que “frente a la emergencia sanitaria que ya ha golpeado por más de 8 meses a Puerto Natales, como Alcalde he sostenido que el sector turismo y comercio no ha podido generar ningún tipo de ingreso, con el agravante de que muchos de los pequeños y medianos empresarios no han podido recibir ningún tipo de beneficio del Estado.

Todo esto se conjuga con los dos últimos meses de cuarentena que hacen generar una visión muy negativa respecto al futuro de la actividad económica de nuestra ciudad. Debemos entender la angustia que tiene este sector de la población y la necesidad de reactivarse económicamente, para llevar recursos a sus hogares. Es impensado que Torres del Paine pueda recibir turistas con Puerto Natales en cuarentena, por lo que hago un llamado a las Autoridades Sanitarias y al Gobierno para que miren las particularidades que tiene nuestra zona extrema y empiecen a compatibilizar la salud de las personas con la economía local”.

Finalmente, el Alcalde de Torres del Paine señala que “entre los lineamientos para definir los servicios esenciales se establece que uno de sus fines es sostener una base económica durante una emergencia, así mismo entre los sectores especificados para estos servicios se encuentran las “Empresas Estratégicas Regionales”. Siendo el destino turístico Torres del Paine (que incluye territorialmente a las comunas de Natales y Torres del Paine) uno de los destinos turísticos más importantes del país y considerando que la actividad turística es una de las principales actividades económicas de la provincia, se puede afirmar que esta industria es fundamental para sostener una base económica durante la emergencia. La industria turística local es estratégica para la economía regional y se hace necesario cambiar estrategias y criterios para nuestra provincia y así asegurar una temporada de turismo con certezas y no incertidumbres”.