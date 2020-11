Los obstáculos son para vencerlos

El 2 de noviembre de 1879, las Fuerzas Armadas chilenas realizaron el primer desembarco a gran escala de la historia, donde los zapadores fueron fundamentales. Sus herederos, el Arma de Ingenieros del Ejército, recuerdan aquella hazaña.

El 2 de noviembre de 1879, Chile desarrolla el primer desembarco a gran escala de la historia donde los Zapadores del Ejército de Chile tuvieron un rol fundamental, ocasión que conmemoran las glorias del Arma de Ingenieros del Ejército.

En aquella ocasión, los zapadores del Ejército tuvieron que abrir espacios para las demás fuerzas de desembarco, sin los cuales no hubiese sido posible el éxito de la acción.

Este importante acontecimiento es recordado por quienes hoy desarrollan labores en el arma de Ingenieros del Ejército de Chile, cumpliendo con los objetivos superiores del Estado como son la conectividad de zonas aisladas, labores de desminado humanitario y las funciones propias de apoyo a la fuerza terrestre.

En Magallanes son diversas las acciones que se están desarrollando por aquellos hombres y mujeres que lucen con orgullo la tradición del “Azul Prusia”, siendo fundamentales en históricos procesos que, para muchos, han pasado desapercibidos a través de los años pero que han ido en directo apoyo al desarrollo nacional.

Valor geopolítico

Debemos comprender que la zona austral posee un valor geopolítico y geoestratégico, en atención a que se encuentran recursos naturales estratégicos relacionados con la seguridad humana, como son las grandes reservas de agua dulce que constituyen un elemento vital porque afecta la supervivencia de la población y el desarrollo nacional.

Este territorio, dada su gran superficie, morfología y características, se presenta bastante desmembrado, lo que hace que la conectividad plena e integral, debe considerar que existan tramos terrestres, marítimos y lacustres claves, temas tratados en extenso por diversos autores desde hace décadas como es el caso del general Ramón Cañas Montalva.

Vale la pena señalar que existen aún 653 km en la Zona Austral no conectados, no integrados y sin desarrollo, lo que constituye una vulnerabilidad para el Estado por cuanto afecta a la seguridad y defensa nacional al no existir presencia política, económica ni militar, como destaca el investigador coronel (R) Marco Maturana del Centro de Estudios de Investigaciones Militares (CESIM). A su juicio, éste es un punto fundamental para la focalización de esfuerzos mayores donde el arma de Ingenieros juega un rol protagónico.



Es así como actualmente el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) continúa con la construcción de caminos y obras viales en la zona, pero el avance en un clima hostil y terreno difícil significa que anualmente el rendimiento en un frente de trabajo no supere los 5 o 6 kilómetros en promedio.

Ante esta realidad, se estima que lo adecuado para el Estado sería optar por una visión de largo plazo respecto de esa conectividad, integración y desarrollo, pensando en las acciones a ejecutar en los próximos 40 o 50 años.

Desminado

Desde otra perspectiva la Compañía de Desminado Humanitario Punta Arenas, actualmente desplazada en operaciones a Isla Deceit, ha sido fundamental en los objetivos del Estado de Chile en cumplir con los compromisos adquiridos en el Tratado de Ottawa, el cual implica limpiar de minas antipersonales nuestro territorio.

Esto ha llevado a labores en distintas zonas de nuestra región, cruzando cada una de las provincias realizando una labor de alto riesgo, trabajando en zonas aisladas y muchas veces con escasa comunicación.

Actualmente, la compañía de desminado ha cumplido con el despeje de zonas minadas que fueron sembradas en momentos de alta tensión entre Chile y Argentina y hoy son mudos recuerdos de una dura etapa entre ambos países.

Está es una oportunidad para enviar un afectuoso saludo a todos los ingenieros del Ejército en las diferentes subjefaturas de nuestra Arma, desplegadas a lo largo de todo el territorio nacional, quienes luchan con abnegación y sacrificio en contra de la adversidad de la naturaleza abriendo los caminos en el Cuerpo Militar del Trabajo, así como también a quienes arriesgan su vida en forma diaria en el despeje de áreas minadas contribuyendo a los compromisos internacionales suscritos por el país.

De una u otra forma, los hombres y mujeres que componen el Arma de Ingenieros del Ejército cuentan con una mística muy especial, dado su fuerte trabajo en equipo y fundamental apoyo en donde sus familias son el sostén pilar clave, en especial en los aislados parajes de nuestra geografía en donde muchas veces en silencio, pero con dedicación y profesionalismo, avanzan abriendo camino para el progreso y desarrollo nacional.

En la Región de Magallanes los ingenieros del Ejército de Chile cuentan con 4 unidades operativas. Éstas son el Batallón de Ingenieros N° 5 Punta Arenas, Compañía de ingenieros N°11 Tehuelches, Compañía de Desminado Humanitario Punta Arenas y la Subjefatura Zonal CMT Punta Arenas.

Herederos de una larga tradición y fundamentales en el despliegue de operaciones de paz y situaciones de catástrofes naturales, estos militares viven en Magallanes un nuevo aniversario de su arma como mejor lo saben hacer, trabajando cada día y recordando que, como dice su lema, “los obstáculos son para vencerlos”.