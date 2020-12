Más de 55 mil magallánicos recibirán el “Bono Covid Navidad”

El monto será de $55.000 por persona para familias que viven en comunas que hayan estado en cuarentena total durante la última semana de noviembre y de $25.000 por persona para comunas en las etapas 2, 3 y 4 del plan Paso a Paso.

Lunes 30 de noviembre, 2020. La indicación ingresada por el Presidente Sebastián Piñera para entregar un importante aporte económico durante el mes de diciembre a las familias chilenas fue aprobada con la Ley de Presupuestos 2021, despachada por la Sala del Senado el reciente sábado 28 de noviembre, quedando en condiciones de ser promulgada Ley de la República.

Esta ayuda tendrá el nombre de “Bono Covid Navidad” y consiste en un apoyo monetario directo que forma parte del conjunto de medidas reunidas en la Red de Protección Social, implementada por el gobierno para ayudar a los hogares que vieron afectadas sus fuentes de ingresos por los efectos socioeconómicos de la pandemia.

El beneficio se entregará automáticamente a las familias que recibieron el sexto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el objetivo es comenzar a pagarlo a partir del 21 de diciembre para los hogares cuyo domicilio inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) hayan estado en fase 1 del plan Paso a Paso (cuarentena total) durante la semana del 24 al 30 de noviembre.

El monto del Bono Covid Navidad será de $55.000 por cada integrante, así por ejemplo, una familia de 10 integrantes recibirá $550.000. Este beneficio será extensivo a 27 comunas entre las regiones del Biobío y Magallanes que han estado en paso 1 de cuarentena total, al menos un día durante la última semana de noviembre.

Al respecto, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, destacó que “mientras no llegue la vacuna, tenemos que seguir apoyando a las familias que más lo requieren”, puntualizando que “estamos llegando a un 61% de hogares que no contaron con ingresos durante la pandemia, estamos llegando a un 57% de hogares que tiene una mujer jefa de hogar, estamos llegando a casi un 80% de hogares más vulnerables, y el 64% vive en regiones, por lo tanto no todo se está quedando en la Región Metropolitana”.

La Seremi de Desarrollo Social de Magallanes y de la Antártica Chilena, Liz Casanueva, señaló que “el Bono Covid Navidad llegará a las 56.934 personas y 23.501 hogares de Magallanes que recibieron el 6° pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Con este aporte nuestro Gobierno está colaborando con 3.350.506 hogares de todo Chile, lo que involucra un costo de casi 300 millones de dólares”.

IFE rebrote

Asimismo, la titular nacional de Desarrollo Social y Familia indicó que “sabemos que diciembre es un mes difícil, pero no es el único mes que nos queda, también enviamos un IFE de rebrote del 2021, que también se va a aprobar, porque también se llegó a acuerdo, y queremos poder beneficiar en caso de emergencia, en caso de que haya un rebrote a las familias que más lo necesitan. La indicación lo que busca es pedir un permiso para que podamos activar el botón del Ingreso Familiar de Emergencia en caso de ser necesario, cuya cantidad, cobertura, localidades y territorialidad dependerá del momento que estemos enfrentando. Con esto queremos tener la oportunidad de tener a tiempo la ayuda social, la protección social necesaria para todos y cada uno que lo requieran mientras dure la pandemia, por lo tanto, son dos buenas noticias”.

El pago podrá extenderse por uno o más meses dependiendo de las restricciones sanitarias de cada comuna y de los efectos socioeconómicos en las familias.