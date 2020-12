Seremi de Hacienda de Magallanes destacó aprobación del Presupuestos 2021

La Secretaria Regional Ministerial, Lil Garcés, valoró el acuerdo durante el trámite legislativo que permitió la aprobación del Presupuesto del Trabajo y la Recuperación.

Punta Arenas, 30 de noviembre 2020. La Seremi de Hacienda de Magallanes, Lil Garcés, destacó el acuerdo que permitió alcanzar la aprobación del Presupuesto del Trabajo y la Recuperación, luego de dos meses de tramitación en el Congreso Nacional: “El Presupuesto 2021 es fruto del diálogo y voluntad de acuerdos. Esto permitirá a nuestro país, ante el complejo escenario producto de la pandemia, realizar un esfuerzo y gasto fiscal total de 73.165 millones de dólares”, dijo la Seremi de Hacienda de Magallanes.

Esta aprobación se dio luego de que fuera despachado el sábado, tras aprobar el informe de la Comisión Mixta en el Senado, previamente ratificado por la Sala de la Cámara, dando pie a que el Presupuesto para el próximo año sea remitido al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República.

Garcés, además, destacó que este presupuesto se da en un contexto inédito -marcado por la mayor crisis económica de las últimas décadas debido a la pandemia del Covid-19- y es el más alto que se haya tenido en el último tiempo, conjuntamente con lo que se ha gastado en 2020.

“Este es un presupuesto especial para tiempos especiales, con un claro acento en trabajo, reactivación de las Pymes, recuperación económica, apoyo a las regiones y por supuesto con un fuerte foco en la salud y la lucha contra el coronavirus”, agregó la Seremi de Hacienda.

Además, Lil Garcés acotó que “es relevante destacar que el Presupuesto 2021 contempla más de 2.200 millones de dólares para incentivar y subsidiar la creación de más de 1 millón de empleos a lo largo del país, impulsando oportunidades de trabajo en nuestra región que a la fecha, beneficia a más de 1200 trabajadores”.

Detalle de los acuerdos alcanzados en el Senado y en la Comisión Mixta

• Se trata de un esfuerzo fiscal inédito: Chile es el único país de la región que va a mantener el esfuerzo fiscal. Son US$ 73.200 millones, dentro de los cuales están los US$ 12.000 millones del acuerdo del 14 de junio.

• Se enfoca en la recuperación del empleo, el principal desafío del país. Con un presupuesto de US$ 2.200 millones y a dos meses desde su implementación, los subsidios al empleo han ayudado a 200 mil personas.

• Se repuso el artículo 2 del Proyecto de Ley de Presupuestos, que contempla el Fondo de Emergencia Transitorio y su distribución para su ejecución flexible.

• Se logró un aumento de casi $224.000 millones para gastos prioritarios que fueron implementados como parte del proceso de negociación durante las discusiones en el Congreso para programas como Ciencias, Culturas, Salud, Educación, entre otros.

• Salud: destaca el acuerdo en el Programa de Atención Primaria de FONASA con un gasto per cápita llega a $8.000 y se establecen recursos para abordar las listas de espera generadas por la pandemia (US$150 millones) y para financiar la vacuna contra el Covid-19 (fondo de US$ 200 millones). Además, quedó estipulado el compromiso de abordar en la Ley de Reajuste del Sector Público un reconocimiento a los trabajadores de la Salud.

• Cultura: su presupuesto crece 11,3%. Se crea un fondo extraordinario de US$ 20 millones dólares al que se agrega un fondo concursable plurianual de $ 3.500 millones para las instituciones colaboradoras, con fuerte acento regional (60%). El norte es abrir la cancha a nuevos actores de la sociedad civil que son motores indispensables en la generación de bienes artísticos y culturales, particularmente en tiempos adversos como los actuales. Este es uno de los cuatro ministerios que más crece.

• Inversión pública: comprende un esfuerzo fiscal para Vivienda y Obras Públicas, ambos ministerios van a ejecutar un presupuesto inédito, el más alto en 30 años.

• Ministerio de Economía: su presupuesto crece 10,9%, y se da un fuerte apoyo a las pymes. Además, se reponen recursos para la oficina GPS, incorporando una glosa que permite fortalecer las capacidades administrativas y personal en las carteras inversoras y en Medio Ambiente.

• IFE flexible: el Ingreso Familiar de Emergencia ya ha llegado a más de 8 millones de personas y ahora se dispondrá de un IFE con aplicación flexible, con sello local, para atender a las necesidades de la población en caso de rebrotes de la pandemia, que obliguen a medidas de confinamiento

• Bono Covid Navidad: es de $25.000 por persona, y de $55.000 por persona para las comunas actualmente en cuarentena.

• Educación: destacan los recursos de todos los Servicios Locales de Educación, y para el programa Liceos Bicentenario. Se consideran además $32.000 millones adicionales para aportes basales a Universidades.

• Ministerio de Ciencias: se destinan $10.000 millones adicionales y se transfieren desde el Tesoro Público $42.000 millones, para fortalecer la vinculación de las universidades en la resolución problemas país, en materias de envejecimiento, cambio climático, energías limpias, sequía, entre otros.

• Gobiernos Regionales: Todas las regiones presentarán un crecimiento igual o superior al 4%. Se reponen todos los programas de inversión regionales, lo que implica un incremento en promedio de 5%.