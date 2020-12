31 niños magallánicos fueron reconocidos como mejores compañeros por la Intendenta Regional y el Rotary Club de Punta Arenas

Como es habitual, el Rotary Club de Punta Arenas, realizó un especial homenaje para un representante de cada colegio de la provincia de Magallanes, que fueron reconocidos entre sus pares, con la distinción de mejores compañeros.

Punta Arenas, 02 de diciembre 2020. Incluso con pandemia, el Rotary Club de Punta Arenas, ideó una especial ceremonia para destacar a los niños que fueron seleccionados como los mejores compañeros de sus colegios.

De forma telemática y no con el desayuno que tradicionalmente tenían, en esta ocasión los niños pudieron intercambiar vivencias de la pandemia y conversar con la intendenta regional, Jenniffer Rojas, sobre su experiencia con el tele estudio.

Miguel Sanz, presidente del Rotary Punta Arenas, estuvo a cargo de la ceremonia, donde explicó: “estamos muy felices de poder realizar esta hermosa y necesaria actividad rotaria, que es destacar las cualidades y virtudes de los alumnos y alumnas de la enseñanza básica, desde pre kínder a 8º básico. En tiempos de pandemia, todo se hace difícil, hay que innovar al igual como los niños en sus clases virtuales, en donde han tenido que superar el aislamiento de estar en sus casas, no poder compartir con sus compañeros o recibir el cariño de sus profesores”.

Fueron 31 niños de la provincia de Magallanes, incluidos los mejores compañeros de las escuelas de Laguna Blanca y Puerto Harris, siendo estos últimos, los únicos de la región que tienen clases presenciales.

La intendenta Rojas, destacó la labor docente y el trabajo que realizan por ejecutar los proyectos educativos y el esfuerzo que realizan por mantener el espíritu docente que se vive en las aulas y que hoy, lo mantienen a pesar de que sea detrás de una pantalla. “Todos sabemos lo importante que es el colegio en la vida de nuestros niños y es en este espacio donde no los vemos y son completamente autónomos, donde muestran sus mejores cualidades, acá hemos conversado de solidaridad, empatía respeto y generosidad, esos son los valores que transmiten estos niños a sus compañeros, acto que sin duda los adultos deberíamos tomar como ejemplo a seguir”.

Jairo Linares Low, del 6º B de la escuela Manuel Bulnes, agradeció a todos sus compañeros de curso y colegio, por elegirlo como representante y también felicitó a los otros niños presentes, “por ser los mejores compañeros de sus escuelas y agradecerle a ustedes y la intendenta por poder llevar a cabo esta actividad”.

Como en esta oportunidad los niños no pudieron conocer la intendencia, ni tener sus fotografías de reconocimiento, la intendenta Jenniffer Rojas y el seremi de Educación Rodrigo Sepúlveda, se comprometieron con los pequeños a realizar la actividad una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.

