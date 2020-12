A través del Programa Familias la Gobernación provincial de Magallanes apoya a personas en situación de vulnerabilidad a acceder a beneficios

El programa del Ministerio de Desarrollo Social es ejecutado en Magallanes por la Gobernación Provincial y el apoyo de FOSIS.

Familias es un programa de “Chile Seguridades y Oportunidades”, del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y que es ejecutado por la Gobernación provincial de Magallanes, a través de convenio con Fosis. Es un programa no postulable y su objetivo es promover que las familias accedan a mejores condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que les afecten, así como garantizar el ejercicio de sus derechos a lo largo de todo el ciclo vital.



Para esto, cada familia es acompañada por un equipo profesional de la unidad de intervención familiar el que, a través de sesiones individuales y familiares, grupales y comunitarias, implementa un proceso de acompañamiento integral psicosocial y sociolaboral, transferencias monetarias y orientación. De esta forma, los encargados del programa brindan acompañamiento por 24 meses a las familias para guiarlas en los procesos de postulación y acceso a los diversos programas de beneficios sociales, subsidios, subvenciones y bonos que brinda el Estado.



El Gobernador, Alejandro Vásquez, destacó la iniciativa y el esfuerzo que como Gobernación se ha llevado a cabo en apoyar a familias vulnerables, a través de este convenio con Fosis, señalando que “Estamos muy felices de poder brindar una ayuda a quienes más lo necesitan. Nuestros profesionales cumplen con su rol de servidores públicos al entregar redes de ayuda y fomento para que la ciudadanía, sobre todo aquellos que hoy se encuentran bajo la línea de la pobreza, puedan mejorar su calidad de vida y tener mejores expectativas. Como Gobernación reforzamos nuestro compromiso con nuestra provincia y su gente y personalmente agradezco a todo el equipo que ha hecho esto posible, especialmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, a causa de la pandemia”.



Pedro Hernández, Encargado regional Programa Familias de la Seremi Desarrollo Social y Familia, enfatiza en que “el eje en esto es el trabajo con la persona, ese es el centro. Más aún cuando hablamos de personas que se encuentran en la pobreza, en situación de vulnerabilidad, que requieren de un apoyo profesional, cercano, que logre empatizar y ponerse en la situación de esas personas. Hemos logrado desarrollar acciones interdisciplinarias con un solo objetivo, una sola mirada: permitir que estas familias vean un aumento en su calidad de vida”.



En la misma línea, María Paz Antiquera, Encargada Regional Programa Familias, de FOSIS, explica que “al programa no se postula, sino que es una nómina que se construye en el Ministerio de Desarrollo Social a partir del Registro Social de Hogares y otros indicadores de vulnerabilidad; como presencia de personas con discapacidad, adultos mayores, niños y jefas de hogar; entre otras variables. Y a partir de esa nómina FOSIS realiza la invitación a través de sus gestores familiares que son los que hacen el primer contacto con la familia” y agrega que “El principal actor y motor del programa, son las familias, sus integrantes y los recursos que ellos tienen como familia, de las habilidades y de la capacidad de salir adelante. Buscamos que las familias se empoderen, que al final del periodo de acompañamiento sean capaces de saber dónde concurrir, dónde informarse, que estén más internalizadas de la oferta pública”



A través de reuniones personales y familiares los Apoyos familiares del programa realizan un diagnóstico sobre las capacidades, necesidades y recursos que cada grupo familiar necesita trabajar. Este año a raíz de la crisis sanitaria, las familias que tenían un grado de vulnerabilidad, están mucho más vulnerables, por lo tanto este acompañamiento psicosocial se ha hecho fundamental.



Este acompañamiento es una construcción, en conjunto con la familia, “Cuando vamos a las casas de las familias, trabajamos cinco dimensiones, que son: salud, vivienda, entorno, educación y trabajo”, explica Katy Vera, profesional Apoyo Familiar Integral (AFI) Programa Familias de la Gobernación provincial, y como ejemplo agrega que “si en una dimensión de trabajo vemos que una familia labora de manera independiente, vendiendo empanadas, nosotros vemos si es que ellos quieren postular a un proyecto de emprendimiento, o si necesitan cambiar su horno o freidora porque están descompuestas. Entonces ahí ya tenemos un aspecto a trabajar. Asimismo lo podemos hacer con educación, con vivienda. Si la familia no tiene vivienda, nos preocupamos de que puedan lograr adquirirla postulando y reuniendo el dinero que se necesita, a través de su trabajo”.



Katy Vera agrega, que en los actuales tiempos de pandemia, en que todo se está realizando de forma remota, como por ejemplo, las postulaciones a beneficios, como el IFE, las familias se han visto complicadas, porque muchas de ellas no tienen manejo de internet o de redes sociales, “en casos como estos, nosotros tenemos que gestionar las consultas, verificar si cumplen o no con los requisitos, hacer una apelación, si es necesario, fijarnos cuándo les pagan. En temas de vivienda, en septiembre hubo muchas postulaciones, y también tuvimos que ayudar a postular a las familias. Principalmente, nosotros entregamos las herramientas, porque no es la idea hacer por ellos todos los trámites, sino que, además, enseñarles, tratar de educarlos para que ellos aprendan y después puedan seguir adelante solos”.



El programa Familias se enfoca en el40% más vulnerable de la población, quienes participan en él aprovechan este acompañamiento para buscar la forma de salir adelante. Se estima que para fines de diciembre, en Punta Arenas 490 familias estarán participando del programa y a nivel regional alrededor de 600 familias